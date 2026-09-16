Gendarme fue detenido por ingresar sustancias ilícitas y elementos prohibidos a la cárcel de Valparaíso

Un funcionario de Gendarmería fue detenido luego de que fuera sorprendido intentando ingresar elementos prohibidos al Complejo Penitenciario de Valparaíso.

La aprehensión se produjo tras una investigación realizada por la institución, con apoyo del OS9 de Carabineros.

La indagatoria determinó que el ahora exgendarme, que trabajaba en el mismo recinto penitenciario, en momentos en que desempeñaba sus labores, intentó “ingresar sustancias ilícitas y elementos prohibidos por la administración penitenciaria en el recinto”.

Tras conocerse los antecedentes, la Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso instruyó procedimientos para la desvinculación inmediata del funcionario involucrado, así como la apertura de un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias.

Cabe señalar que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, y su formalización se realizará este jueves 17 en el Tribunal de Garantía de Valparaíso.

PURANOTICIA