Gastón Soublette recibió el grado de Doctor Honoris Causa en la U. de Playa Ancha

Como un gran día para la Universidad de Paya Ancha (UPLA), difícil de olvidar, fue catalogado este 5 de noviembre de 2024 por la mayoría de los participantes de la ceremonia de otorgamiento de Doctor Honoris Causa al filósofo, musicólogo, compositor y esteta chileno, radicado en Limache, Gastón Soublette Asmussen.

Rodeado de sus amigos, autoridades universitarias, académicos, estudiantes, representantes de la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile e invitados especiales, en una sala repleta, la UPLA celebró la distinción que fue aprobada por la Junta Directiva y respaldada por más de un centenar de académicos.

El discurso laudatorio fue pronunciado por Boris González López, periodista, director general de Desarrollo Estudiantil de la casa de estudios, quien se refirió a la biografía de Gastón Soublette, relató sus méritos académicos, su calidad humana, y su incansable pensamiento para darnos su visión sobre cómo enfrentar la sociedad contemporánea.

Boris González destacó, además, la preocupación por el crecimiento interior de las nuevas generaciones basado en lo más valioso de la tradición judeo cristiana y de la filosofía oriental, papel que le compete a la sociedad, pero también a la universidad. Dijo que las y los estudiantes que se han formado con él recuerdan el impacto emblemático que les provocó irreversiblemente en sus propias trayectorias formativas y vitales, tal como lo fue para él la relación con sus propios maestros.

María Isabel Gómez Muñoz, presidenta de la Sociedad de Escritores dijo que "es un tremendo privilegio contar entre sus socios, con Gastón sobre un maestro que ha sido un referente de lucha y un ejemplo a seguir en el ideario por construir un mejor destino para nuestro pueblo y la humanidad”.

El rector de la Universidad de Playa Ancha, Carlos González Morales, comentó que "es reconocer en un gran hombre la calidad de maestro, la calidad de sabio, tarea que se ha desarrollado en una dilatada vida, pero dejando una trayectoria hermosa por una ruta que muchos quisiéramos seguir. Una ruta que a muchos jóvenes, mujeres y hombres puede ser significancia para poder descubrir y maravillarse con la despierta riqueza que tiene nuestro país. No mirar solamente desde el arte y desde la élite académica, desde el conocimiento científico, desde la epistemología de la ciencia, sino que muy por el contrario, desde el punto de vista de un caminar reflexivo, de un caminar amoroso, de un caminar asociativo, de un caminar que nos permite juntarnos”.

Con su particular sentido del humor, que a sus 98 años conserva intacto, Soublette confesó que "ustedes podrán suponer lo honrado y agradecido que me siento en esta ocasión con motivo de recibir de esta prestigiosa institución el título de Doctor Honoris Causa. Créanme que nunca me imaginé siquiera la posibilidad de que la palabra “doctor” podía asociarse a mi nombre porque es oportuno que aquí yo confiese ante ustedes que nunca he tenido título de nada, ni en lo profesional, ni en lo académico. Yo ingresé, hace medio siglo, al cuerpo docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero por así decirlo, no entré a esa casa de por la puerta, no, entré por la ventana”.

El motivo de su admisión, aclaró, fueron sus investigaciones y publicaciones personales en historia y psicología del arte, filosofía confuciana y taoísta y cultura tradicional chilena, especialmente el refranero sapiencial y los cuentos populares.

Desde ahí y en su larga trayectoria Gastón Soublette ha destacado como maestro y, a la vez, como un estudioso de maestros, tanto en Chile como en el extranjero.

Finalmente, el Doctor Honoris Causa de la UPLA reflexionó diciendo que "las universidades modernas deben estar al día en materia de tecnología y por la época en que vivimos, responder a múltiples exigencias y desafíos, como por ejemplo es el de la inteligencia artificial. Cabe recordar, a propósito de este tema, que el multimillonario norteamericano Bill Gates, dio consejos al presidente de ese tiempo que era don Sebastián Piñera, es un encuentro en Europa sobre lo que él consideraba prioridades en la educación superior, las que a su criterio eran solamente ciencia y tecnología, competitividad y mediciones, ejemplo que pesa más por lo que omite que por lo que afirma. Y eso que omite es el sujeto, el ser humano, que está en el desarrollo del proceso educativo, proceso que eno es solo aprendizaje, sino y antes que nada un desarrollo de los diversos aspectos y niveles funcionales de la criatura humana”.

