Gaspar Rivas competirá por la reelección en el Distrito 6 de Valparaíso y confirma "coqueteos" con la DC, Radicales y Humanistas

Los casi 15 mil votos obtenidos en la Elección Parlamentaria de 2021, correspondientes al 4,18 %, le permitieron a Gaspar Rivas convertirse en Diputado por el Distrito 6 de la zona interior de la región de Valparaíso, representando al Partido de la Gente (PDG), colectividad que dos años y medio más tarde lo expulsa por "infringir principios".

Así es como desde abril de 2024 se mantiene en la vereda de los independientes, desde donde consiguió llegar a la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados. De hecho, incluso fue Presidente de la Cámara Baja por un par de semanas tras la renuncia a la mesa de Karol Cariola (PC) y el sorteo que le dio el puesto a José Miguel Castro (RN).

Y aunque estos logros los consiguió como Diputado independiente, Rivas sabe que al no pertenecer a ningún partido político es sumamente difícil que consiga uno de los ocho escaños en la Elección Parlamentaria de 2025, instancia a la que confirmó a Puranoticia.cl que quiere participar, y con importantes y sorprendentes ofrecimientos.

"Yo no me siento identificado con ningún partido del espectro político. Mis formas de pensar son que puedo tener un poco de un partido y un poco de otro. No me gusta que me obliguen binariamente a tener que encasillarme. Dicen que tengo que definirme, ¿pero en base a qué? En base a una forma binaria de aceptar el eje político, es decir, de izquierda, centro o derecha. Pero al margen de eso, efectivamente han habido ofrecimientos importantes e interesantes", comenzó diciendo el parlamentario en entrevista con el programa «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl.

¿Pero a quién o a quiénes se refiere? Según explicó el diputado Gaspar Rivas, "de parte de la Democracia Cristiana (DC), del Partido Radical (PR) y también del Partido Humanista (PH), para poder ir en su lista parlamentaria en las próximas elecciones. Estamos viendo. Es importante tener en consideración que como independiente puro es muy difícil, por no decir imposible resultar elegido porque el sistema está hecho por los partidos políticos para beneficio de los propios partidos. En ese aspecto, uno necesita ir en cupo de lista de partido para resultar ser elegido".

Asimismo, quien representa a los habitantes del Distrito 6 en la Cámara Baja espera repetir la buena actuación que tuvo en la Elección Parlamentaria de 2021 y replicarla en noviembre próximo. "Ojalá, esperemos que así sea. Yo agradezco todos los ofrecimientos que he tenido y vamos a ver cuál es el cupo que voy a llevar para poder enfrentar esta nueva Elección Parlamentaria del año 2025", indicó.

UBICACIÓN EN EL MAPA POLÍTICO

Acerca de las críticas que se le hacen por no definirse políticamente, este abogado de profesión expuso en diálogo con Puranoticia.cl que "yo siempre he sido muy reacio a encasillarme en este corsé ideológico tan cuadrado que existe en nuestro Parlamento y en nuestra casta política de izquierda y derecha, porque tengo un pensamiento bastante particular. Tengo elementos que conservo, que se pueden identificar con la derecha, como materias de seguridad ciudadana, delincuencia, migración, legalización de algunas drogas, la ideología de género o aborto libre, aunque sí soy partidario del aborto en tres causales. En eso soy más bien de derecha".

Como contraparte, sostuvo que "mi discrepancia con la derecha, y por eso es que me retiré de RN (el año 2014, tras casi 20 años de militancia), es relativa al modelo económico. Yo no soy neoliberal, me considero un político que cree que el Estado debe tener un rol importante y preponderante, corrigiendo injusticias del modelo económico y que debe intervenir en materias estratégicas, lo que no es compatible con la derecha económica del país. Por eso a veces es difícil catalogar dónde colocarme".

COMPETENCIA DE GOBERNADORES

Rivas también criticó el rol que han jugado actualmente los gobernadores regionales, señalando que "desde mi punto de vista, creo que el sistema de elección de gobernadores regionales por voto popular, algo inédito en la historia reciente, si bien se planteó como una panacea, como solución de descentralización y empoderamiento para las regiones, en la práctica, en el tiempo que llevan, no es mucho lo que se ha podido hacer porque el sistema cuando fue creado se le introdujo un cambio, cuando el Gobierno de Piñera introdujo esta figura, este convidado de piedra del delegado presidencial, que al final termina teniendo gran parte de las funciones, sobre todo en seguridad pública, tema de los más importantes para la ciudadanía".

Finalmente, y junto a plantear que el Gobernador Regional tiene una fuerza política importante que no ejerce, Rivas sostuvo que "evidentemente que no ha existido la preponderancia que se le debería haber dado a las comunas que son más de la zona interior de la región. Yo represento a la Quinta Región interior y esas zonas normalmente han sido bastante abandonadas. A medida que nos alejamos de la costa, pareciera que a las autoridades se les olvida que también hay chilenos que hacen patria y que son comunas con necesidades. No digo que no llegue nada, pero hay una diferencia significativa en cuanto a la importancia que se les da".

