Gasmar responde a cargos de la SMA y anuncia trabajo para subsanar eventuales incumplimientos ambientales en Quintero

Luego que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formulara dos cargos contra Gasmar S.A., titular de la planta Gasmar Quintero, por incumplimientos en monitoreos de descargas durante 2023 y 2024, la empresa salió al paso de lo dictaminado.

Cabe recordar que la entidad fiscalizadora estableció que la instalación dedicada al almacenamiento y despacho de gas de esta compañía usa agua de mar clorada en sus procesos, la cual es posteriormente devuelta al océano en dos puntos de descarga.

El 2023 la empresa fue informada de incumplimientos en la ejecución y se les dio un plazo para que tomaran medidas, sin embargo, el 2024 se detectaron nuevos incumplimientos, los que dieron origen dieron origen a dos cargos: por no reportar los parámetros exigidos en el control normativo anual y por superar los límites permitidos para los parámetros de hidrocarburos volátiles y pH en enero de 2023.

A partir de esto, Gasmar S.A. informó que "con fecha 8 de octubre de 2025, hemos sido notificados de una formulación de cargos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, por eventuales incumplimientos de carácter leve en algunos meses de 2023 y 2024, asociados al reporte de ciertos parámetros del retorno de agua (efluente) requeridos por la autoridad al amparo de la Norma de Emisión de Residuos Industriales Líquidos (D.S. N° 90), en las instalaciones de Terminal Quintero".

Asimismo, plantearon que "la compañía se encuentra analizando los antecedentes entregados por la autoridad para diseñar, en conjunto con ésta, y según los plazos establecidos, un Programa de Cumplimiento, teniendo como base el compromiso con la transparencia, la mejora continua y el cuidado del medio ambiente".

Vale hacer presente también que la jefa de la Oficina Regional de Valparaíso de la SMA, María José Silva, indicó que “existen antecedentes suficientes para iniciar este procedimiento sancionatorio contra Gasmar, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger la calidad de las aguas de la Bahía de Quintero”.

PURANOTICIA