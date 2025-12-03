Garzones de restaurante en Concón son detenidos por microtráfico de drogas y orden vigente de aprehensión

Durante la tarde del martes, alrededor de las 17:50 horas, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Cuarta Comisaría de Concón detuvo a dos hombres que trabajaban como garzones en locales del borde costero, tras ser denunciados por presunto microtráfico de drogas.

La investigación se inició luego de una denuncia segura registrada en la comuna, en la que advirtieron que ambos sujetos realizaban transacciones ilícitas. Con esta información, el SIP desplegó labores de vigilancia y obtuvo registros a través de drones, donde se observó una aparente venta de distintas especies en la playa La Boca.

Tras confirmar los antecedentes, funcionarios de Carabineros realizaron una fiscalización en el lugar. En el procedimiento se detuvo a un hombre adulto de nacionalidad chilena, quien portaba ocho bolsas con cocaína, $73.000 en efectivo y un teléfono celular.

En paralelo, se efectuó un control de identidad preventivo a un segundo garzón que trabajaba en el sector. Al revisar sus antecedentes, Carabineros constató que mantenía una orden vigente por el delito de amenazas, emitida por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por lo que también fue detenido.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y pasaron a control de detención durante la mañana de este miércoles.

