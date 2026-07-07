Gabinete Regional se despliega en Quillota y Petorca: autoridades priorizan la reactivación económica, el empleo y la seguridad

Con el objetivo de fortalecer la reactivación económica, impulsar la empleabilidad y reforzar la seguridad pública directamente en los territorios, el Delegado Presidencial Regional encabezó una nueva sesión del Gabinete Regional en las provincias de Quillota y Petorca.

La instancia reunió a una amplia convocatoria de autoridades nacionales y locales, entre ellas el subsecretario de Justicia, alcaldes, consejeros regionales, seremis y directores de servicios, quienes participaron en mesas de trabajo interinstitucionales orientadas a abordar las principales demandas ciudadanas mediante un diálogo directo y resolutivo.

FOCO EN EMPLEO

Durante la jornada, el delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, destacó que este gabinete busca imprimir un sello distinto, orientado a descentralizar la gestión pública y acelerar la ejecución presupuestaria, evitando que recursos fiscales queden sin utilizar al término del año.

“Este gabinete tiene algo particular a los otros que hemos realizado, estamos colocando un sello distinto de otras administraciones, fundamentalmente para facilitarle la vida a las comunidades (...) Nuestro objetivo es crear cincuenta mil empleos en el país y en la región 5 mil en un corto plazo, porque ciertamente hay gente que lo está pasando mal”, señaló el delegado.

La autoridad agregó que la burocracia también afecta al sector público, dificultando la ejecución de iniciativas que podrían generar nuevos puestos de trabajo.

“El sector público sufre las mismas consecuencias de las trabas burocráticas que se dan en la administración y necesitamos dar celeridad (...) Queremos facilitar que esa inversión que tienen los distintos servicios públicos y también los gobiernos regionales, se inyecten a distintas líneas de trabajo o programas específicos para dar empleo en toda la región”.

‘’PERMISOLOGÍA’’

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de reducir los tiempos asociados a la denominada "permisología", con el fin de facilitar la inversión y apoyar especialmente a emprendedores y pequeños comerciantes.

En ese contexto, el alcalde de Quillota, Luis Mella, valoró los acuerdos alcanzados entre los distintos organismos.

“Hemos abordado temas, por ejemplo, relacionados con permisología, gran tema hoy día, que queremos reactivar la economía. Vemos que hay algunos cuellos de botella en permisos de salud y otros, y nos hemos puesto de acuerdo. Incluso estamos dispuestos a firmar convenios de colaboración para que nuestros contribuyentes, especialmente los emprendedores, puedan tener respuesta rápida”, explicó el alcalde Mella.

Asimismo, el jefe comunal destacó el carácter inédito de la instancia y el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.

“Se ha producido un diálogo directo, han aparecido temas que a nosotros nos preocupan y que tienen rápida respuesta (...) Los problemas se enfrentan en equipo, se enfrentan en conjunto, trabajando unidos”.

DESARROLLO LOCAL

Durante la reunión también se revisó la ejecución de más de $1.800 millones destinados a la región a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), recursos que beneficiarán a comunas como Nogales, Hijuelas y La Cruz.

La jefa regional de la Subdere, Susanne Spichiger, reafirmó el compromiso del Gobierno con el financiamiento de iniciativas que impulsen el desarrollo territorial.

“Estamos comprometidos en seguir asignando recursos y un trabajo conjunto con los municipios y el gobierno regional para poder incentivar mejores condiciones (...) no solo es asignar recursos para proyectos que generan empleo directamente, sino que además generar condiciones para dar mejores condiciones de empleo indirectamente”, apuntó Spichiger.

En la misma línea, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, subrayó la importancia de que las decisiones sobre inversión y capacitación respondan a las necesidades específicas de cada territorio.

“Es fundamental saber dónde podemos colocar los recursos en materia de capacitación, y dónde es la necesidad de cada comuna de poder capacitar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes".

Finalmente, la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, enfatizó la necesidad de materializar con rapidez los compromisos adquiridos y avanzar en las medidas anunciadas durante la Cuenta Pública Presidencial, especialmente en materia de empleo y reactivación económica.

“Aquí hay algo que se llama sentido de urgencia. Estamos enfrentando problemas importantes en el desarrollo de la economía, del empleo, de terminar con la permisología excesiva para que los proyectos se reactiven (...) nuestro compromiso es, dentro de cada comuna, de cada provincia, que esto se pueda resolver con sentido de urgencia, con un Gobierno que lo que busca son soluciones rápidas para temas que son históricos”, sentenció la delegada provincial.

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