Futuro Gobierno de José Antonio Kast fija tres ejes para la reconstrucción en Viña del Mar por megaincendio

Durante su visita a Viña del Mar, el Presidente electo José Antonio Kast se reunió con vecinos de Villa Dulce, afectados por el megaincendio de febrero de 2024.

En el encuentro, el republicano criticó la falta de apoyo recibido por los damnificados: “El Estado no solamente no ha llegado en algunas ocasiones con los materiales, sino que tampoco ha llegado con la ayuda psicosocial, y eso en algunos casos lo han dado los mismos vecinos. A todos ellos agradecerles, cada abrazo que un vecino le da a otro es contención”.

El Mandatario electo agregó que el objetivo de su futura administración será devolver confianza y acompañamiento: “Cada acompañamiento en estas fechas es esperanza y eso es lo que buscamos, devolverles la esperanza, acogerlos, y por supuesto trabajar para solucionar los problemas”.

BALANCE DE DAÑOS Y DÉFICIT EN LA RECONSTRUCCIÓN

El futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregó cifras preocupantes: “Son 4 mil las viviendas destruidas, y hay solamente 430 viviendas entregadas, es decir, un 10% de avance”.

El arquitecto subrayó la situación crítica de las familias que no han recibido apoyo: “Lo más grave, es que tenemos 1.700 familias sin subsidio, algunas de ellas clasificadas como inhábiles, que es una cosa que no corresponde con una catástrofe y el compromiso que tenemos nosotros es que un techo que se quema es un techo que se repone”.

TRES EJES PARA LA RECONSTRUCCIÓN

El futuro titular del Minvu delineó la estrategia que aplicará el próximo Gobierno: “Primero, entregarle subsidio a todas las familias que faltan, 1.700 familias que faltan, incluyendo los inhábiles. Segundo, empezar a licitar las obras, porque como las familias no tienen subsidio, no han podido partir con sus casas. Y tercero, ver todo el cinturón de seguridad que tenemos que abrir”.

Finalmente, Poduje adelantó que ya existe una fecha para reunirse con el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, con el fin de abordar la continuidad del proceso de reconstrucción.

