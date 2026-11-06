Futuro director del Hospital Marga Marga apuesta por su apertura en noviembre y apunta a "una necesidad muy importante en salud"

La apertura del Hospital Provincial Marga Marga comienza a tomar forma, aunque su puesta en funcionamiento se desarrollará por etapas y en medio de las diferencias que existen respecto de las condiciones de conectividad que tendrá el recinto en Villa Alemana, principalmente de parte del alcalde Nelson Estay, quien ha solicitado postergar su apertura hasta abril o mayo de 2027, argumentando que todavía faltan obras fundamentales para garantizar el acceso de pacientes, funcionarios y vehículos de emergencia, entre ellas la semaforización de la intersección de avenida Marga Marga con calle El Abanderado y el mejoramiento de la principal vía de acceso al recinto.

En conversación con Puranoticia.cl, Jimmy Walker, actual director del Hospital de Quilpué y futuro director del Hospital Provincial Marga Marga, entregó una serie de detalles acerca del calendario que manejan para comenzar a recibir pacientes y abordó directamente las críticas del jefe comunal. El directivo confirmó que ya obtuvieron una primera autorización sanitaria, pero advirtió que todavía quedan etapas por completar antes de que el establecimiento pueda funcionar a plena capacidad.

"Un hospital es una estructura bien compleja y nosotros estamos en un proceso de autorizaciones sanitarias. Hace dos días nos dieron la autorización sanitaria para abrir la atención ambulatoria, que son todas las consultas médicas, endoscopía ambulatoria, por tanto ya tenemos esa autorización y estamos en proceso de obtener la autorización del área de hospitalizados y pabellón", explicó.

Con ese escenario, adelantó que "la certeza que más tenemos es que posiblemente a fines de noviembre podríamos abrir parceladamente, en un trabajo en conjunto, lo que es atención abierta, vale decir las atenciones ambulatorias y las consultas médicas".

El traslado de pacientes hospitalizados desde el actual recinto de Quilpué al recinto construido en Villa Alemana, en tanto, dependerá de que se obtenga la autorización sanitaria correspondiente. Consultado por la posibilidad de que ese proceso comience a mediados de diciembre, el directivo del establecimiento de salud respondió que "eso esperamos, si la autorización sanitaria se da en esos plazos".

REPAROS DEL ALCALDE

Uno de los principales puntos de tensión en torno a la puesta en marcha del hospital son las obras viales que todavía se encuentran pendientes. El alcalde Estay ha insistido en que el recinto no debería comenzar a recibir pacientes sin que estén resueltas las condiciones de acceso y seguridad, e incluso llevó su petición de aplazamiento hasta el nivel central, en una reunión con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Frente a esos cuestionamientos, Jimmy Walker sostuvo a Puranoticia.cl que la preocupación del alcalde de Villa Alemana "es legítima y la agradecemos y valoramos mucho porque la Municipalidad de Villa Alemana tiene un proyecto para extender la calle San Ignacio y de construir una caletera paralela al Troncal Sur, que son proyectos necesarios, que son más de largo plazo y que nosotros vamos a apoyar decididamente también. Pero también tenemos nosotros una necesidad muy importante en salud; entonces, más allá de quién tiene la razón o cuándo es la fecha más cierta o que todos creemos que podría ser, es cómo buscamos en conjunto soluciones que permitan, mejorando los accesos, comenzar a atender lo antes posible".

El director agregó que la apertura no depende solamente de fijar una fecha, sino también de coordinar las condiciones necesarias para que el hospital pueda recibir a sus usuarios. En ese sentido, adelantó que "ahora que tenemos más o menos una fecha pensada, seguramente nos vamos a reunir con él y con todos los alcaldes de las comunas que corresponde porque este es un hospital provincial".

FUTURAS OBRAS

Mientras se desarrollan las obras, el establecimiento de salud ya cuenta con 280 trabajadores en sus dependencias y recibe visitas periódicas de profesionales de distintas áreas para revisar los flujos y preparar el funcionamiento interno. Walker explicó que los funcionarios están utilizando distintos recorridos para llegar al recinto.

Sobre los mecanismos de traslado de los funcionarios que llegan a Villa Alemana, explicó que "algunos se vienen por avenida Valparaíso, doblan en San Enrique, Santa Sara, El Abanderado y llegan al Hospital Marga Marga. Otro se van por calle Marga Marga, doblan en calle Lourdes, siguen por Santa Sara y llegan al hospital".

El directivo reconoció que existen dificultades que deben abordarse y puso como ejemplo el recarpeteo de la avenida Marga Marga, planteando que "es una dificultad, pero también hay que pensar cómo van a llegar los bomberos a esa calle, cómo van a llegar los carabineros a esa calle. Van a tener que haber vías alternativas para los vehículos de emergencia, como las ambulancias también".

En esa línea, el directivo insistió en que el objetivo debe ser encontrar medidas que permitan compatibilizar la ejecución de las obras con el inicio de la atención de salud. "Creo que entendiendo la problemática, siempre tenemos que buscar alternativas para ponernos en el foco de tratar de abrir el hospital lo antes posible", agregó.

REUNIÓN CON ESTAY

Walker confirmó que buscarán coordinar una reunión con el alcalde villaalemanino durante la próxima semana, considerando que la autorización sanitaria para la atención ambulatoria fue recibida hace apenas dos días.

También indicó que "me reuní con la empresa que está construyendo esta semaforización, me envió la carta Gantt, así que tengo conciencia de los plazos. También le pedimos algunas intervenciones en términos de apurar algunas cosas para que no nos afecte la atención a fin de mes".

Respecto a una fecha exacta de apertura, comentó que "tenemos que conversar con las autoridades ministeriales y del Servicio de Salud, porque en definitiva es el Servicio de Salud el que va a liderar esta apertura, pero yo creo que conversando, dialogando, buscando consenso y teniendo como objetivo abrir el hospital lo antes posible, vamos a buscar alternativas que satisfagan a las necesidades para no postergar esto en eterno porque también, como toda obra, nadie me dice que el semáforo va a estar en los plazos que van a estar. También hay que ponerse en la situación de que sí no está, ¿vamos a seguir aplazando?".

Finalmente, el futuro director del Hospital Provincial Marga Marga explicó que "el semáforo surgió después de las obras porque cuando ésta empieza, la densidad demográfica era distinta. Entonces hoy día las cosas cambiaron, si uno va por donde está la Copec hay nuevos edificios, ha aumentado el parque automotriz, y obviamente que la realidad de hoy es distinta a cuando el proyecto se fue desarrollando y eso implica tomar decisiones y seguramente en años futuros también".

PURANOTICIA