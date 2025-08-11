Fundación CARE, de Cecilia Bolocco, realizó operativo médico en Quilpué con el objetivo de reducir listas de espera oncológicas

Más de 250 exámenes 100% gratis fue lo que ayudó a gestionar la Fundación CARE, entidad oncológica de Cecilia Bolocco, a la comuna de Quilpué los días 7, 8, 11 y 12 de agosto, en un operativo para destrabar listas de espera oncológica que ha organizado junto a la Municipalidad de la Ciudad del Sol y Caja La Araucana.

Mamografías y eco mamarias, además de otros exámenes que también se encuentran en lista de espera, tales como endoscopía, perfil lipídico, fondo de ojo, entre otros, son las prestaciones que se entregaron totalmente gratis, gracias a la colaboración de Caja Compensación La Araucana, Clínica BUPA, Medic Home, On Street, Tecnolab, Snabb Medicina, Amanda Salud, Mediclic, ALLM, Interclínicas. La gestión estuvo a cargo de Fundación CARE.

Esta visita se hace en el marco del propósito de Fundación CARE, junto a su presidenta Cecilia Bolocco, de entregar a lo largo de Chile exámenes gratuitos para destrabar la lista de espera oncológica y ayudar a reducir las brechas de desigualdad que viven los pacientes de cáncer en regiones. El primero de esos viajes fue a San Carlos en la Región del Ñuble, el cual se realizó en junio.

“Para Fundación CARE es fundamental contar con el apoyo de las autoridades, como también poder realizar alianzas público privadas. De esta manera, podremos ayudar con respuestas a la gente. Así ha sido este operativo médico junto a grandes a empresas que se han sumado a esta necesidad de llegar a la población directo donde más se necesita para apalear la difícil realidad de las listas de espera, específicamente oncológicas”, comentó Cecilia Bolocco, presidenta de Fundación CARE.

Desde Caja La Araucana señalaron que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la reducción de las listas de espera y la expansión de su programa de salud integral ‘Tu Salud Más Cerca’, que busca entregar una ruta de prevención, diagnóstico precoz y seguimiento a la salud de sus afiliados y afiliadas.

En ese contexto, el gerente general de la institución, Francisco Sepúlveda, destacó que "queremos que, en un momento de incertidumbre como lo es un diagnóstico oncológico, las personas se sientan acompañadas, respaldadas y orientadas por especialistas de primera. Como caja de compensación nos inspira seguir trabajando en alianzas público-privadas como esta con Fundación Care y los demás prestadores que nos acompañan, para seguir acercando la salud a los distintos rincones del país y mejorar el bienestar de las personas”.

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, valoró la alianza pública privada que permitió la atención gratuita de más de 200 mujeres de Quilpué. “Muy agradecida y contenta con la visita de Cecilia Bolocco junto a La Araucana y todos los colaboradores que hicieron posible este operativo médico”. Y agregó que "la prevención y detección del cáncer es uno de los ejes de esta administración, que busca generar una institucionalidad comunal en torno al diagnóstico, tratamiento y acompañamiento de enfermedades oncológicas que afecten principalmente a mujeres. Por lo mismo, es que agradecemos la mirada altruista y colaborativa de Fundación Care y todas las empresas del área de la salud que hoy nos acompañaron”.

“Estamos convencidos que la colaboración pública privada es el camino que nos conducirá a transitar de una forma más humana enfermedades como el cáncer que no afecta sólo a quien la padece, sino a toda la familia”, sentenció la jefa comunal.

