Funcionarios municipales de San Felipe denuncian ante Contraloría a concejal César Lazo por presunto acoso laboral y violencia

La Directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales de San Felipe acudió a la Contraloría General de la República a presentar una denuncia contra el concejal César Lazo González, solicitando que inicie una investigación administrativa por presuntos actos de acoso laboral, violencia y denostación pública contra trabajadores.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el gremio en su presentación –a la cual accedió Puranoticia.cl– los hechos denunciados se remontan al 16 de diciembre de 2025, durante la sesión ordinaria N°55 del Concejo Municipal de San Felipe.

Según la asociación, en aquella oportunidad el edil habría realizado comentarios despectivos e injuriosos respecto de un funcionario de la Dirección de Protección y Medio Ambiente (Dipma), cuestionando públicamente el uso de sus licencias médicas y haciendo referencias a su situación personal frente a los asistentes a la sesión.

El gremio sostiene que un episodio similar se habría registrado el 7 de abril de 2026, cuando Lazo habría realizado comentarios de carácter despectivo respecto de otros dos trabajadores durante otra sesión del Concejo Municipal.

A estos antecedentes, la asociación suma declaraciones efectuadas por el concejal en una radio local, donde habría calificado de "inoperantes" a profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac) de San Felipe.

Desde la organización de funcionarios sostienen que los hechos expuestos darían cuenta de una conducta reiterada de exposición y descalificación pública que, a su juicio, afectaría la dignidad, salud mental y honra de trabajadores municipales.

Cabe hacer presente que la denuncia fue presentada bajo el marco de la Ley Karin, normativa que establece obligaciones para la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y la violencia en el ámbito del trabajo, incluyendo al sector público.

En ese contexto, la asociación solicitó a la Contraloría investigar los antecedentes y determinar eventuales responsabilidades administrativas que correspondan.

PURANOTICIA