Funcionarios de la Salud vs Municipio de Viña: gestión Ripamonti insiste en destacar que acto no fue ilegal y experto laboral explica el fallo

Una fuerte controversia se instaló tras la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el conflicto judicial que enfrenta a los trabajadores de la Salud Municipal con el Municipio de Viña del Mar, luego de la rebaja en sus sueldos. El fallo, dado a conocer este lunes 5 de enero, abrió un escenario de interpretaciones contrapuestas: mientras la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti destaca que no se declaró ilegal el procedimiento administrativo, el propio tribunal estableció que los funcionarios cuentan con derechos adquiridos sobre sus remuneraciones, dejando sin efecto los actos impugnados y obligando a restituir los montos descontados.

Desde el Municipio de Viña del Mar insistieron a Puranoticia.cl en que la resolución del tribunal de alzada porteño constituye “una buena noticia y una señal clara”, al estimar que confirmó que el procedimiento seguido se ajustó a la normativa vigente. En esa línea, la administración comunal anunció que recurrirá ante la Corte Suprema para que zanje la diferencia interpretativa. “Haremos valer todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho y vamos a recurrir a la Corte Suprema, para que sea ese tribunal el que zanje esta diferencia de interpretación. Escrito en el que ya están trabajando nuestros equipos jurídicos en conjunto con el Estudio Fermandois”, señalaron.

Desde la gestión frenteamplista recalcaron que será en el máximo tribunal donde reforzarán la legalidad del procedimiento y los actos administrativos adoptados, además de profundizar en la responsabilidad fiscal que, a su juicio, motivó la reestructuración de las remuneraciones de los trabajadores de la Salud de Viña.

“Valoramos que la Corte de Apelaciones haya confirmado que el procedimiento seguido se ajustó a la normativa vigente y que se ejercieron legítimamente las atribuciones. Este fallo le hace bien al proceso jurídico, porque descarta imputaciones de ilegalidad y calificativos planteados malintencionadamente por parte de algunos abogados, lo que terminó tensionando innecesariamente el debate y volviéndolo más turbulento, cuando lo que corresponde es una discusión de fondo, seria y responsable”, reiteraron.

Asimismo, desde el Municipio subrayaron que “nuestro único propósito ha sido poner una cuota de realidad y equidad en la estructura de remuneraciones de la Salud Municipal”, recordando que Viña del Mar mantiene actualmente una de las tablas salariales más altas del país, con sueldos que fluctúan entre los $3,5 millones y los $14 millones, muy por sobre comunas con características similares.

Finalmente, afirmaron que “cumpliremos al pie de la letra lo resuelto” y que “en la Corte Suprema vamos a reforzar la legalidad y responsabilidad de nuestras acciones”.

ABOGADO ACLARA EL FALLO

Sin embargo, la lectura del Municipio contrasta diametralmente con la interpretación que realizan el Poder Judicial, los trabajadores de la Salud Municipal y el Colegio Médico. Para aclarar los alcances reales del fallo, Puranoticia.cl tomó contacto con el abogado laboral Dagoberto Hernández, quien analizó detalladamente el fallo.

“En términos simples, la sentencia señala que la rebaja es ilegal y que por eso deja sin efecto los actos administrativos que se impugnan. Sin embargo, en la cláusula 19ª de la sentencia, señala que el mecanismo que ocuparon en el Municipio es el correcto, pero que estamos frente a derecho adquiridos porque estos vienen precedidos, no desde hace uno, dos o tres años, sino que del año '96 en adelante”, explicó.

A ello agregó que “hay un tema que ha quedado de soslayo: la ministra (Nancy) Bluck va más allá y dice estar en desacuerdo (con lo planteado por los otros ministros) con que los actos administrativo se realizaron a través de un procedimiento correcto. Dice que el procedimiento fue ilegal, y ese es el corazón del asunto”.

El abogado fue enfático en señalar que el fallo no admite interpretaciones parciales. “No hay que dividir una sentencia y acá, derechamente, quien perdió fue la Municipalidad de Viña del Mar y por eso va a recurrir a la Corte Suprema”, y añadió que “el gran fundamento de los trabajadores es que no sólo se rechazan todos los actos administrativos y se acoge el recurso de protección, sino que además debe entenderse lo que señala la ministra Bluck, de que la forma en que procedió el Municipio fue ilegal”.

Vale recordar que la disputa de fondo se origina en la intención del Municipio de ajustar la escala de remuneraciones a una realidad acorde al mercado nacional, mientras que los sindicatos y organizaciones de funcionarios sostienen que sus sueldos constituyen derechos adquiridos que no pueden ser modificados unilateralmente. En ese sentido, Hernández explicó que “esto significa que, por el momento, la rebaja de sueldos queda sin efecto, por tanto, todo lo que se demore el procedimiento se tiene que restituir porque la Corte dice que tiene que restituirse todo aquello que fue descontado ilegalmente”.

Respecto de un eventual pronunciamiento de la Corte Suprema, el abogado advirtió que “particularmente con el voto de la ministra Bluck, que dice: 'No, yo no estoy de acuerdo con ustedes dos, señores ministros. Yo creo que el procedimiento es ilegal y es arbitrario'. Y ese es el gran riesgo que corre el Municipio de Viña del Mar”, ya que si ese criterio se impone, “la tortilla puede darse vuelta muy fuerte contra el Municipio y pegarse un portazo en las narices muy fuerte”.

Ese escenario podría implicar que la casa edilicia “perdería en costas y que, en definitiva, a futuro, si el próximo año el Municipio quisiera aplicar de nuevo el procedimiento, no va a poder hacerlo porque ya fue declarado ilegal”.

Finalmente, Hernández abordó las motivaciones detrás de la decisión municipal de recurrir a la Suprema, señalando que “eventualmente, si es que van a la Suprema, pueden incluso recurrir al Tribunal Constitucional como una estrategia jurídica porque, en definitiva, le permite por un tiempo alargar la situación”. Según explicó, ello permitiría “ganar tiempo” mientras se mantiene el status quo, aunque advirtió que el riesgo es alto: "Si le va mal al Municipio y se refuerza la tesis de la ministra Bluck, ahí ya el Municipio perdió todo, tanto la forma como el fondo y, por tanto, nunca más en la vida van a poder volver a tratar siquiera de rebajar la escala de sueldo de los trabajadores de la Salud de la Municipalidad de Viña del Mar”.

PURANOTICIA