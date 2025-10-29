Funcionarios de la salud municipal marcharon por Valparaíso en segundo día de paro nacional convocado por la Confusam

La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) realizó una manifestación en Valparaíso en rechazo a la rebaja en el Presupuesto que afectaría al programa "Más Adulto Mayor Autovalente".

La marcha por el plan de la Ciudad Puerto se produjo en el marco del segundo día de paro nacional convocado por la Confusam.

Los funcionarios de la salud se reunieron en la plaza Victoria para luego trasladarse hasta el Congreso Nacional. Durante la marcha, algunas calles vieron interrumpido su tránsito.

La dirigente nacional y directora regional de Confusam en Los Ríos, Makarena Albornoz, calificó la situación como una “traición del Gobierno hacia la atención primaria”.

Y aseguró que la reducción presupuestaria afectará a miles de usuarios en todo el país y que podría implicar desvinculaciones de personal.

Por su parte, Gabriela Flores, presidenta de la Confederación a nivel nacional y regional, destacó la amplia convocatoria de la movilización en todo país.

