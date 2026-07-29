Funcionarios de Aduana Los Andes denuncian insultos xenófobos de colegas argentinos tras triunfo de su Selección ante Inglaterra

Funcionarios de la Dirección Regional de Aduana de Los Andes presentaron una denuncia formal por una serie de insultos y expresiones xenófobas que, según acusan, fueron proferidas por personal argentino que cumple funciones en el Área de Control Integrado de Uspallata, al otro lado de la cordillera.

Los hechos fueron expuestos en una carta dirigida a la encargada nacional del complejo aduanero andino, Paula Gaete, donde los funcionarios chilenos relatan que el episodio ocurrió tras la victoria de la Selección de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026.

La denuncia fue suscrita por los funcionarios Andrés Rivas, Pamela Osorio, Catherine Farías y Rodrigo González, quienes sostienen que las celebraciones por el triunfo del equipo albiceleste derivaron en ofensas dirigidas contra los trabajadores chilenos que se encontraban en el recinto.

"Finalizado el partido, las celebraciones derivaron en expresiones ofensivas dirigidas hacia los funcionarios chilenos presentes", comenzaron indicando.

Luego aseguraron que "se profirieron insultos y descalificaciones de carácter xenófobo y denigrante, incluyendo ofensas hacia nuestro país, nuestra bandera y nuestras madres".

Los denunciantes solicitaron que los hechos sean conocidos por la autoridad competente, con el objetivo de que se adopten las medidas que correspondan frente a lo ocurrido en el complejo fronterizo.

PURANOTICIA