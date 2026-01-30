Funcionario municipal termina detenido tras intervenir en captura de ladrón en Valparaíso: lo golpeó con bastón retráctil para reducirlo

Un funcionario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Valparaíso fue detenido en el marco de un procedimiento policial relacionado a un robo a un local comercial de la calle Uruguay, donde dos antisociales fueron capturados por perpetrar el ilícito.

Mientras el primero fue apresado luego de ser sorprendido saliendo con un carro de supermercado desde el establecimiento, el segundo escapó en dirección a la plaza Victoria, siendo detenido posteriormente por un funcionario municipal.

Dicho inspector fue denunciado ante la policía uniformada por su proceder durante el operativo, donde golpeó con un bastón retráctil a uno de los ladrones para reducirlo, motivo por el cual fue detenido por funcionarios de Carabineros.

Desde la casa edilicia porteña explicaron que el delincuente fue retenido por los funcionarios municipales de Seguridad Ciudadana tras detectar que había perpetrado un delito de robo en lugar no habitado en el barrio El Almendral de Valparaíso.

Posteriormente, la Municipalidad de la Ciudad Puerto agregó que "en el marco del procedimiento, el funcionario –capacitado en el curso OS10 para ocupar bastón y esposas– forcejeó con el autor del delito, situación que luego fue denunciada".

Esto trajo como consecuencia la "detención temporal del funcionario, acorde a los protocolos establecidos por Carabineros", y que "ya se encuentra en libertad".

Vale hacer presente que los detenidos son dos hombres de 43 y 26 años, ambos en situación de calle y con antecedentes policiales, aunque sin órdenes vigentes. De todas maneras, los dos ladrones quedaron a disposición del Juzgado de Garantía porteño.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA