Funcionario de la Armada falleció tras caer al Molo de Abrigo en Valparaíso: otras dos personas fueron rescatadas con vida

Un funcionario de la Armada de Chile perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo, en Valparaíso, según confirmó la institución.

La Autoridad Marítima también indicó que las razones de la muerte de este servidor naval se encuentran en pleno proceso investigativo.

"Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval", aseguraron a través de un escueto comunicado entregado a la prensa.

Si bien, la Armada no entregó detalles de lo ocurrido, desde el Bote Salvavidas de Valparaíso informaron que el hecho obedeció a la caída al mar de tres personas, todos de sexo masculino, uno de los cuales perdió la vida en el mismo lugar.

Hugo Montenegro, capitán del Bote Salvavidas de Valparaíso, indicó que "se recibió un llamado de emergencia de la Autoridad Marítima por tres personas que cayeron al mar en el sector del Molo de Abrigo, concurriendo con dos unidades".

Así es como se logró el rescate con vida de dos personas, de las que informó que "fueron entregadas a las autoridades de salud y marítimas, y lamentablemente también tuvimos que rescatar el cuerpo de una tercera persona, el cual fue entregado al Servicio Médico Legal (SML) y a las autoridades respectivas".

De esta manera, la Armada reportó que se iniciaron las diligencias respectivas con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en esta parte de la zona costera porteña.

Asimismo, lamentaron lo ocurrido y expresaron "sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido".

Por último, desde la Armada de Chile se comprometieron a entregar "todo el apoyo institucional en este difícil momento".

(Imagen de referencia)

