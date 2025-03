Funcionarias investigadas por irregularidades en la Dirección de Vialidad de Valparaíso fueron a ascendidas a puestos de jefatura

Un informe de enero de 2024 de la Contraloría General de la República develó una serie de irregularidades en la Dirección de Vialidad de Valparaíso, situación que generó que se abriera un sumario administrativo en esta entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que, al paso ya de un año, aún no arroja resultados.

Los hechos anómalos detectados –y según consigna Radio Biobío– dicen relación con el pago de horas extras nocturnas, marcaciones de asistencias simultáneas y viáticos sin justificar, además de vínculos familiares y otras situaciones que detallaremos.

Desde Vialidad señalaron a la emisora que están trabajando en subsanar “las observaciones” realizadas por la Contraloría hace más de un año, aunque no existen resultados concretos sobre esta investigación interna realizada por la entidad.

Pero no tan sólo eso, pues también se asegura que las irregularidades siguen presentes, pues actualmente figuran con cargos de jefatura las mismas personas implicadas en el documento emanado por el órgano fiscalizador de las instituciones del Estado.

LOS VÍNCULOS FAMILIARES

Por ejemplo, se habla de Nicolle Vicencio Huerta, quien ingresó a la Dirección de Vialidad el año 2018 ganando $618.767 y que –según Contraloría– "modificó los registros de control de asistencia de ingreso y salida" de su prima, Grace Cerda Huerta; y de Carolina Rodríguez Cortés. Además, el 2022 informó el pago de horas extras a su padre, Luis Vicencio Pino; y a Erick Espinoza Pérez, pareja de su prima Grace.

Además, la funcionaria remitió un documento al nivel central de la entidad, indicando el pago de horas extras diurnas y nocturnas de 18 trabajadores, cifras que difieren de las efectivamente pagadas, según se pudo corroborar en los documentos, que hablan del pago de 102 horas extras a Nicolle Vicencio, cuando las programadas eran 90; y del pago de 363 horas extras a su padre, cuando en realidad sólo hizo 190.

Esta práctica la repitió desde el año 2020 hasta el 2023, cuando ya fue ascendida (2021) al puesto de Analista de Gestión y Desarrollo de Personas de la Dirección de Vialidad.

Además, se detectó que la mujer adulteró sus propios registros de ingreso y egreso en más de un centenar de oportunidades. Lo mismo hizo con los de Grace y Carolina.

Por estas irregularidades –y otras como marcaciones en libros distintos, generando pagos dobles; marcaje de horas extra en fines de semana y días festivos; marcaje de asistencia a pesar de tener permisos administrativos; pagos de horas extras nocturnas a funcionarios de los que no se comprobó que hubieran realizado dichas labores– la Contraloría ordenó a la Dirección de Vialidad de Valparaíso que inicie un sumario.

Sobre este proceso investigativo, el organismo indicó a Radio Biobío que llevaron a cabo una auditoría interna para “analizar el proceso de solicitud de horas extras", generando nuevos formatos para solicitar y validarlas por parte de las jefaturas. De igual forma, aseguraron que dicho sumario se mantiene en "etapa investigativa".

Pero tras un año del inicio de este proceso, se reveló que la mencionada Nicolle Vicencio Huerta hoy se desempeña como jefa del Subdepartamento de Administración de Desarrollo de Personas, a pesar de tener el mismo grado con el cual ingresó a la Dirección de Vialidad de Valparaíso como trabajadora asistente.

En tanto, su prima, Grace Cerda Huerta, actualmente es la flamante jefa del Subdepartamento de Gestión Interna de Personas; y Carolina Rodríguez Cortés dejó atrás sus días como secretaria, siendo ahora la jefa del Subdepartamento de Derechos y Deberes de Funcionarios y Personas de la Dirección de Vialidad de Valparaíso.

Todo ello, mientras el sumario en la entidad "sigue en curso".

CASO SERÁ LLEVADO A FISCALÍA

El tema fue abordado por parlamentarios de la región de Valparaíso, quienes expresaron su opinión y anunciaron acciones tras esta grave situación revelada.

La diputada Camila Flores sostuvo la situación "es de la máxima máxima gravedad", ya que "aquí estamos hablando no solamente de faltas a la probidad, sino que podría haber incluso colusión para acometer algunos ilícitos. Yo espero que estos antecedentes puedan prontamente tener sanciones. Llevamos más de un año en un sumario administrativo que está llevando la propia institución. Evidentemente no hay objetividad alguna, es la misma institución la que lleva adelante esta investigación".

De igual forma, indicó que "obviamente que al parecer lo están dilatando para que esto no tenga consecuencia alguna. Yo espero que este sumario tenga rápidamente una resolución, sino que sea derivado a otra institución para que haga las investigaciones que correspondan y derivarlo en el caso que me parece que va a corresponder al Ministerio Público para que se investigue la posibilidad de comisión de delitos. Esto es muy grave. Estamos hablando de recursos públicos, de platas públicas, de todos los chilenos que algunos están apropiando indebidamente con horas extras que al parecer no hicieron, con supuestos días trabajados que no trabajaron y además favoreciéndose entre familiares".

En tanto, el diputado Andrés Celis anunció que enviará al Ministerio Público todos los antecedentes relacionados con las irregularidades detectadas: “Que funcionarias sumariadas por favorecer a sus familiares con horas extras hoy sean ascendidas en el MOP es una burla para la probidad y la función pública. Esto demuestra que en el ministerio no solo se toleran las malas prácticas, sino que incluso se premian. Si quienes cometieron irregularidades terminan con más poder, el mensaje es claro: en el Estado no siempre gana el más capacitado, sino el que mejor acomoda las reglas a su favor. Así, la confianza en las instituciones sigue deteriorándose y la transparencia queda en segundo plano”, sostuvo el parlamentario.

También enfatizó que "aquí podríamos estar frente a un delito, lo que debe ser derivado a la Fiscalía para que investigue y determine si hubo fraude al Fisco u otras irregularidades sancionables penalmente. No podemos permitir que en el Estado las malas prácticas no solo queden impunes, sino que sean recompensadas con ascensos", agregando que "la ciudadanía espera transparencia y rectitud en el manejo de los recursos públicos. No podemos normalizar que quienes cometen irregularidades sean premiados en vez de sancionados. Este caso debe marcar un precedente y que los responsables enfrenten las consecuencias que correspondan”.

