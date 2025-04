¿Fuga de RN a Libertarios?: Diputada Camila Flores en primera fila en exclusivo evento de militantes de Johannes Kaiser en Olmué

Cerca de las 15:30 horas de este sábado una gran cantidad de personas se agolpaban a la entrada de la Hostería El Copihue en Olmué. Se estaba pasando la voz que a ese lugar llegaría durante la tarde nada menos que Johannes Kaiser.

Y era muy cierto aquello, pero era un evento privado solo para militantes del Libertarios, el partido que ha formado el actual diputado y candidato presidencial que ya se ha convertido en el segundo partido político más grande del país en número de militantes faltándole solo la región de Aysén.

Justamente esta visita en Olmué, solo para militantes, era para agradecer el trabajo que se ha hecho en la formación de este conglomerado. Mucha gente quedo afuera del recinto. La orden era clara… “solo militantes”.

Pero así como mucha gente se corrió la voz, también se enteró la diputada Camila Flores quien siempre acompañada de su fiel escudero, Percy Marín, llegaron al lugar entrando muy tímidamente en el comienzo según cuentan a Puranoticia.cl algunos presentes.

La pareja claramente no habría estado invitada, pero la cercanía de Camila Flores con el diputado no es menor. No olvidemos que durante septiembre del año pasado inclusive se especuló que la hoy candidata al Senado de Renovación Nacional inclusive habría pensado en renunciar a su partido y unirse a Libertarios, pero no se habría atrevido debido a que en ese entonces se veía bastante utópico que Kaiser juntará las firmas necesarias para justamente inscribir su conglomerado.

Pero todos conocen el “talento” de los denominados Underwood en este tipo de oportunidades y rápidamente la Diputada Camila Flores logró sentarse en primera fila en el evento, a un lado de la señora de Kaiser. Incluso ambas conversaron animadamente.

Inmediatamente las interrogantes se abrieron entre los presentes al ver a la pareja en el exclusivo evento de militantes de Libertarios. ¿Ahora sí estaría más segura Flores en Libertarios? O ¿solo pasó a saludar…?, toda una incógnita en una semana de definiciones en la derecha y donde el oportunismo parece apoderarse de los candidatos, para nadie es un misterio que justamente Kaiser hoy es la vedette de la fiesta en donde Matthei pese a su primer puesto en las encuestas no logra impregnar esta mística que se le ve al diputado quien incluso logra encantar a los “fieles” Underwood.

PURANOTICIA