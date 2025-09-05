Fuga de película en Viña del Mar: Carabineros disparan a delincuentes que escaparon tras intentar robar un auto en el estero Marga Marga

Delincuentes se dieron a la fuga en medio de un procedimiento de Carabineros en el sector del estero Marga Marga de la ciudad de Viña del Mar.

Vecinos denunciaron que los antisociales intentaron robar un vehículo en la avenida La Marina con calle Quilpué.

Ante esto, dos funcionarios llegaron al lugar e intentaron detener el vehículo que pretendía darse a la fuga, por lo que uno de los carabineros disparó en dos oportunidades al capot del auto.

Este momento fue aprovechado por uno de los delincuentes, quien descendió del móvil y se alejó corriendo.

Sin embargo, el hombre fue capturado en calle Quillota con Arlegui.

Cabe señalar que se realizan diligencias para dar con el paradero del vehículo y los sujetos.

VIDEO:

PURANOTICIA