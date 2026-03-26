Fuerza pública ejecuta desalojo en playa Las Torpederas de Valparaíso tras robo y amenazas

Personal de Carabineros, la Armada y la Delegación Presidencial Regional lideran operativo de desalojo en la playa Las Torpederas de Valparaíso.

La medida fue anunciada por el delegado presidencial Manuel Millones, quien fijó esta acción como una de sus prioridades para despejar el lugar.

Cabe recordar que en la antesala de este procedimiento, se reportó un robo en el restaurante del sector, lo que estuvo acompañado de amenazas.

Tres personas ingresaron durante la madrugada del martes 24 de marzo al lugar, con el objetivo de robar una serie de especies desde el establecimiento.

Esto cobra relevancia ya que el afectado apuntó contra una mujer que residía en la toma, indicando que ella ha proferido amenazas de robar e incendiar el local, bajo el argumento de que habría sido el propietario quien ordenó el desalojo del asentamiento.

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