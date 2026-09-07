Fuerza Aérea de Chile calienta motores para la Parada Militar con sobrevuelo de los F-16 por 11 comunas de la región de Valparaíso

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) contempla para este lunes 7 de septiembre el despliegue de 16 aviones de combate F-16 sobre distintas comunas de la Región de Valparaíso, en el marco del entrenamiento operativo ADEX XI y de las prácticas preparatorias para la Parada Militar 2026.

La actividad se enmarcó en el entrenamiento operativo ADEX XI y en las prácticas preparatorias para la Parada Militar 2026, contemplando un recorrido por sectores costeros e interiores de la región.

El trazado consideró el paso de las aeronaves por Papudo, Cachagua, Maitencillo, Quintero, Reñaca, Viña del Mar, Valparaíso, Laguna Verde, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, La Calera, Llay Llay y Quintero.

Respecto del objetivo de esta actividad, el jefe del Departamento de Asuntos Públicos de la FACh, coronel de Aviación Cristián Aparicio, explicó que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la institución y la ciudadanía:

"Consiste particularmente en el sobrevuelo de aviones por diferentes localidades y comunidades con la finalidad de poder acercar a la Fuerza Aérea, a la ciudadanía y obviamente entregar un poquito lo que será en la Parada Militar a toda la gente que nos quiere mucho y nos ha hecho presente esta necesidad de ver los aviones a través de las diferentes plataformas digitales".

En cuanto a la programación y los tiempos de vuelo, la autoridad militar entregó detalles sobre el desplazamiento de las aeronaves desde el norte del país y señaló que el desarrollo de la actividad estará sujeto a las condiciones meteorológicas:

"Estamos atentos a las condiciones meteorológicas para poder compartir con todos ustedes el paso de los aviones. Desde ya los invitamos a seguirnos a través de todas las plataformas digitales y obviamente aquellos que puedan tomar alguna fotografía, grabar algún vídeo, también subirlo a las plataformas con la finalidad de hacer extensivo este paso de los aviones por las diferentes localidades".

Sobre la elección de los sectores incluidos en el recorrido, Aparicio señaló que el itinerario considera directamente las solicitudes realizadas por la comunidad:

"Bueno, principalmente la selección de la ruta ODS a lo que nos ha pedido la gente, generalmente se comunican con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas y nos solicitan ver los aviones".

De acuerdo con lo informado por las autoridades, las aeronaves realizarán el recorrido a una altitud aproximada de 7.000 pies, equivalente a cerca de 2.000 metros.

Debido al ruido que puede generar el paso de los aviones de combate, la institución hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma y adoptar los resguardos correspondientes, especialmente en el caso de personas con sensibilidad auditiva y mascotas.

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