Fuertes ráfagas de viento derribaron un árbol en la Av. Borgoño en Reñaca: casi impacta a vehículos

Este jueves se produjo la caída de un árbol en la avenida Borgoño en Reñaca, comuna de Viña del Mar.

La emergencia se produjo en medio de las precipitaciones y el fuerte viento que se registra en la región de Valparaíso.

Un video captó el momento cuando el árbol cede, provoca daños a un poste del tendido eléctrico y casi impacta a los vehículos que iban transitando por el lugar, a la altura del sector de la Virgen Negra.

A las 15:20 horas, TransporteInforma Región de Valparaíso indicó que debido a este hecho, "se procede a interrumpir tránsito vehicular desde Av Jorge Montt altura 18 Norte, hasta Enlace Jardín del Mar, en dirección a Reñaca, para trabajos de despeje de ruta. Prefiera Av Alessandri".

Minutos después, a las 16:07 horas, la plataforma actualizó la información señalando que: "Tránsito interrumpido en Rotonda San Martín al llegar a Jorge Montt y en Nueva Libertad al llegar a 15 Norte, en dirección a Reñaca. Tránsito interrumpido en Av Borgoño en dirección al centro de Viña Del Mar. Prefiera Jardín del Mar y Av Alessandri".

VIDEO:

(Video: @javieragat)

PURANOTICIA