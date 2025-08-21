Fuertes ráfagas de viento derribaron un árbol en la Av. Borgoño en Reñaca: casi impacta a vehículos

Un video captó el momento cuando el árbol cede, provoca daños a un poste del tendido eléctrico y casi impacta a los vehículos que iban transitando por el lugar, a la altura del sector de la "Virgen Negra".
Este jueves se produjo la caída de un árbol en la avenida Borgoño en Reñaca, comuna de Viña del Mar.
La emergencia se produjo en medio de las precipitaciones y el fuerte viento que se registra en la región de Valparaíso.
Un video captó el momento cuando el árbol cede, provoca daños a un poste del tendido eléctrico y casi impacta a los vehículos que iban transitando por el lugar, a la altura del sector de la Virgen Negra.
A las 15:20 horas, TransporteInforma Región de Valparaíso indicó que debido a este hecho, "se procede a interrumpir tránsito vehicular desde Av Jorge Montt altura 18 Norte, hasta Enlace Jardín del Mar, en dirección a Reñaca, para trabajos de despeje de ruta. Prefiera Av Alessandri".
Minutos después, a las 16:07 horas, la plataforma actualizó la información señalando que: "Tránsito interrumpido en Rotonda San Martín al llegar a Jorge Montt y en Nueva Libertad al llegar a 15 Norte, en dirección a Reñaca. Tránsito interrumpido en Av Borgoño en dirección al centro de Viña Del Mar. Prefiera Jardín del Mar y Av Alessandri".
VIDEO:
(Video: @javieragat)
