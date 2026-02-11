Fuerte viento provocó el desprendimiento de parte de la techumbre del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso

El fuerte viento que se registra en la comuna de Valparaíso provocó que parte de la techumbre del Hospital Carlos Van Buren se desprendiera durante la tarde de este miércoles.

El recinto de salud activó medidas preventivas, delimitando las áreas afectadas y coordinando las evaluaciones técnicas correspondientes.

El Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio informó que "debido a los fuertes vientos registrados durante la jornada en la comuna de Valparaíso, se han producido situaciones extraordinarias que han afectado dependencias del Hospital Carlos Van Buren. En particular, se constató el levantamiento parcial de la techumbre ubicada entre ambas torres del establecimiento".

Agregaron que "ante esta situación, y con el objetivo de resguardar la seguridad de pacientes, funcionarios, transeúntes y conductores que circulan por las calles aledañas, el hospital activó de inmediato medidas preventivas, delimitando las áreas afectadas y coordinando las evaluaciones técnicas correspondientes".

"Es importante señalar que no se registran pacientes heridos ni personas evacuadas a causa de este evento", destacaron.

Además, mencionaron que en el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos, en coordinación con equipos técnicos del establecimiento.

Complementaron que se dispondrá de una escalera telescópica para realizar el retiro controlado de los elementos sueltos y escombros, para eliminar cualquier riesgo adicional.

Desde la entidad remarcaron que la atención clínica se mantiene operativa y en condiciones de seguridad.

Bajo ese contexto, explicaron que "se recomienda a la comunidad utilizar vías alternativas para acceder a los sectores cercanos al establecimiento, mientras se desarrollan las revisiones pertinentes, considerando que las condiciones de viento podrían mantenerse o intensificarse durante las próximas horas".

Desde el hospital señalaron que se han adoptado todas las acciones necesarias para prevenir riesgos adicionales y garantizar la continuidad segura de la atención.

Finalmente, el Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio informó que continuará monitoreando la situación e informará oportunamente cualquier actualización relevante.

