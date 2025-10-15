Click acá para ir directamente al contenido
Un sismo de magnitud 5,6 se registró a las 8:43 horas de este miércoles 15 de octubre a 10 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la Cuarta Región de nuestro país.

Fuerte sismo sacudió a las regiones de Coquimbo y Valparaíso: conozca aquí las intensidades en Mercalli comuna por comuna
Miércoles 15 de octubre de 2025 08:50
Un sismo de magnitud 5,6 se registró a las 8:43 horas de este miércoles 15 de octubre en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso.

De manera preliminar, Senapred informó que el movimiento telúrico se registró a 10 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en Coquimbo.

En cuanto a la profundidad, se indicó que el temblor fue a 22,4 kilómetros.

Senapred, en tanto, informó que a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Estas son las intensidades del sismo en escala Mercalli:

Región: Coquimbo

Ovalle:

VI

La Serena:

V

Los Vilos:

V

Coquimbo:

V

Paiguano:

V

Vicuña:

V

Salamanca:

V

Región: Valparaíso

Limache :

IV

Quilpué :

IV

Valparaí­so:

IV

Viña del Mar:

IV

Quillota:

III

Puchuncaví­:

III

San Esteban:

II

Región: Metropolitana de Santiago

Santiago:

II

Región: Libertador Bernardo O'Higgins

Navidad:

III

