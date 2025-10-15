Fuerte sismo sacudió a las regiones de Coquimbo y Valparaíso: conozca aquí las intensidades en Mercalli comuna por comuna

Un sismo de magnitud 5,6 se registró a las 8:43 horas de este miércoles 15 de octubre en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso.

De manera preliminar, Senapred informó que el movimiento telúrico se registró a 10 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en Coquimbo.

En cuanto a la profundidad, se indicó que el temblor fue a 22,4 kilómetros.

Senapred, en tanto, informó que a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Estas son las intensidades del sismo en escala Mercalli:

Región: Coquimbo Ovalle: VI La Serena: V Los Vilos: V Coquimbo: V Paiguano: V Vicuña: V Salamanca: V Región: Valparaíso Limache : IV Quilpué : IV Valparaí­so: IV Viña del Mar: IV Quillota: III Puchuncaví­: III San Esteban: II Región: Metropolitana de Santiago Santiago: II Región: Libertador Bernardo O'Higgins Navidad: III

