Fuerte sismo sacudió a las regiones de Coquimbo y Valparaíso: conozca aquí las intensidades en Mercalli comuna por comuna

Un sismo de magnitud 5,6 se registró a las 8:43 horas de este miércoles 15 de octubre a 10 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en la Cuarta Región de nuestro país.
Un sismo de magnitud 5,6 se registró a las 8:43 horas de este miércoles 15 de octubre en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso.
De manera preliminar, Senapred informó que el movimiento telúrico se registró a 10 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, en Coquimbo.
En cuanto a la profundidad, se indicó que el temblor fue a 22,4 kilómetros.
Senapred, en tanto, informó que a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Estas son las intensidades del sismo en escala Mercalli:
|
Región: Coquimbo
|
Ovalle:
|
VI
|
La Serena:
|
V
|
Los Vilos:
|
V
|
Coquimbo:
|
V
|
Paiguano:
|
V
|
Vicuña:
|
V
|
Salamanca:
|
V
|
Región: Valparaíso
|
Limache :
|
IV
|
Quilpué :
|
IV
|
Valparaíso:
|
IV
|
Viña del Mar:
|
IV
|
Quillota:
|
III
|
Puchuncaví:
|
III
|
San Esteban:
|
II
|
Región: Metropolitana de Santiago
|
Santiago:
|
II
|
Región: Libertador Bernardo O'Higgins
|
Navidad:
|
III
PURANOTICIA