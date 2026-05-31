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Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude a la región de Valparaíso: conozca aquí las intensidades ciudad por ciudad

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El movimiento telúrico se registró a las 17:34 horas, con epicentro a 23 kilómetros al oeste de la localidad de Quintero y una profundidad de 30 kilómetros.

Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude a la región de Valparaíso: conozca aquí las intensidades ciudad por ciudad
Domingo 31 de mayo de 2026 17:44
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Un fuerte sismo se percibió a las 17:34 horas en la región de Valparaíso, movimiento telúrico que encendió las alertas en la zona centro-norte de nuestro país.

Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, el sismo se localizó a 23 kilómetros al oeste de Quintero y tuvo una magnitud de 6.0.

En cuanto a la profundidad, se indicó que el movimiento telúrico fue a 30 kilómetros.

Cabe hacer presente que el fuerte sismo también se percibió en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y de O'Higgins.

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Coquimbo

Salamanca:

IV

Canela:

III

Los Vilos:

III

Región: Valparaíso

Quillota:

VI

Concón:

VI

Puchuncaví­:

VI

Valparaí­so:

VI

Viña del Mar:

VI

Casablanca:

V

El Quisco:

IV

El Tabo:

IV

Región: Metropolitana de Santiago

San José de Maipo:

IV

Santiago:

IV

Región: Libertador Bernardo O'Higgins

Mostazal:

IV

​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental. ​

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