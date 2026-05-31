Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude a la región de Valparaíso: conozca aquí las intensidades ciudad por ciudad

El movimiento telúrico se registró a las 17:34 horas, con epicentro a 23 kilómetros al oeste de la localidad de Quintero y una profundidad de 30 kilómetros.
Un fuerte sismo se percibió a las 17:34 horas en la región de Valparaíso, movimiento telúrico que encendió las alertas en la zona centro-norte de nuestro país.
Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, el sismo se localizó a 23 kilómetros al oeste de Quintero y tuvo una magnitud de 6.0.
En cuanto a la profundidad, se indicó que el movimiento telúrico fue a 30 kilómetros.
Cabe hacer presente que el fuerte sismo también se percibió en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y de O'Higgins.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
|
Región: Coquimbo
|
Salamanca:
|
IV
|
Canela:
|
III
|
Los Vilos:
|
III
|
Región: Valparaíso
|
Quillota:
|
VI
|
Concón:
|
VI
|
Puchuncaví:
|
VI
|
Valparaíso:
|
VI
|
Viña del Mar:
|
VI
|
Casablanca:
|
V
|
El Quisco:
|
IV
|
El Tabo:
|
IV
|
Región: Metropolitana de Santiago
|
San José de Maipo:
|
IV
|
Santiago:
|
IV
|
Región: Libertador Bernardo O'Higgins
|
Mostazal:
|
IV
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental.
PURANOTICIA