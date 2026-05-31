Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude a la región de Valparaíso: conozca aquí las intensidades ciudad por ciudad

Un fuerte sismo se percibió a las 17:34 horas en la región de Valparaíso, movimiento telúrico que encendió las alertas en la zona centro-norte de nuestro país.

Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, el sismo se localizó a 23 kilómetros al oeste de Quintero y tuvo una magnitud de 6.0.

En cuanto a la profundidad, se indicó que el movimiento telúrico fue a 30 kilómetros.

Cabe hacer presente que el fuerte sismo también se percibió en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y de O'Higgins.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo Salamanca: IV Canela: III Los Vilos: III Región: Valparaíso Quillota: VI Concón: VI Puchuncaví­: VI Valparaí­so: VI Viña del Mar: VI Casablanca: V El Quisco: IV El Tabo: IV Región: Metropolitana de Santiago San José de Maipo: IV Santiago: IV Región: Libertador Bernardo O'Higgins Mostazal: IV

​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental. ​

PURANOTICIA