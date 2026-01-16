Fuerte olor a marihuana delató a dos individuos que mantenían más de 900 plantas de cannabis y 7 kilos a granel en Quintero

Dos individuos fueron detenidos en Quintero por mantener acumuladas en bodegas e inmuebles una gran cantidad de plantas de cannabis sativa, marihuana a granel y elementos para la producción de ésta presumiblemente para su posterior venta.

En medio de patrullajes de carabineros de la SIP de Quintero, fue el olor de la marihuana lo que delató a los sujetos, dando inicio así a una investigación en el sector de Las Gaviotas y Valle Alegre, el que finalizó con la entrada y registro a dos viviendas.

“La Sección de Investigación Policial de esta unidad logra la detención en dos domicilios de dos sujetos, quienes en el interior y en distintas dependencias mantenían más de 900 plantas de cannabis sativa y alrededor de 7 kilos de marihuana a granel, los que son puestos a disposición de los tribunales de justicia”, comentó el capitán Miguel Cuevas, subcomisario de Carabineros de Quintero.

Cabe hacer presente que ambos imputados mantienen antecedentes previos relacionados a drogas, además a uno de ellos se le suman ilícitos asociados a robo con violencia, por lo que pasarán a control de detención esta jornada.

PURANOTICIA