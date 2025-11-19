Fuerte olor a gas deja nuevas víctimas en Quintero: ni Bomberos ni la Armada han hallado la fuente de la contaminación

Vecinos de la comuna de Quintero, especialmente de las poblaciones Félix Sanfuente, Porvenir y Nueva Serena, alertaron de fuertes y desagradables olores similares a gas, los cuales les provocaron náuseas, dolores de cabeza y otros malestares.

De hecho, desde la Municipalidad de Quintero se informó que cinco personas debieron ser atendidas de urgencia en centros asistenciales locales, luego de presentar una serie de síntomas que podrían estar asociados al mal olor percibido en la comuna.

Daniel Torres, encargado de la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres de la casa edilicia quinterana, expresó que "hemos tenido que trasladar a una persona desde una población hacia el centro de atención, la cual se vio afectada producto de esta incidencia y la exposición a este material contaminante".

Frente a la posibilidad de estar ante un nuevo episodio de contaminación en esta zona tan fuertemente golpeada, el Cuerpo de Bomberos activó un recorrido por los sectores donde se realizó la denuncia, aunque sin encontrar la fuente de la emanación.

De igual forma, la Capitanía de Puerto de Quintero también se desplegó en la bahía, fiscalizando la documentación y el manejo de cargas de tres embarcaciones con hidrocarburos, aunque tampoco se hallaron anomalías en el recorrido.

El delegado presidencial para Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, explicó que "respecto a las denuncias de olores a gas en diversos puntos de la comuna de Quintero, debemos indicar que mantenemos el monitoreo en la zona".

A su vez, los equipos de la Seremi de Salud, de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) realizarán fiscalizaciones a las empresas con presencia en el denominado cordón industrial.

Bajo este contexto, la autoridad gubernamental destacó que, en el marco de estas acciones, esta semana se cursó un sumario sanitario por incumplimiento de la normativa vigente a la termoeléctrica Colmito, ubicada en Concón.

"Nos mantenemos con todos los servicios y los municipios coordinados y desplegados para revisar los procesos industriales en la zona y dar con las fuentes de estas emanaciones", aseguró el delegado Cristian Cáceres.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, complementó la información señalando que "los servicios públicos de la comuna, Bomberos y la Municipalidad, están desplegados en la comuna para verificar la situación y determinar las causas y origen de lo mismo".

"Seguiremos monitoreando durante todo lo que quede de jornada para verificar las afectaciones que allí se están manifestando", sentenció la autoridad.

