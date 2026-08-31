Vehículo traspasa la calzada y colisiona de frente a camioneta con funcionarios de la Seremi de Salud en Reñaca: tres lesionados

Una fuerte colisión involucró a tres vehículos menores y dejó a tres personas lesionadas durante la mañana de este lunes en la avenida Borgoño, en Viña del Mar.

El accidente se registró cerca de las 08:40 horas, cercano al sector de Jardín del Mar, afectando el tránsito en ambas pistas en dirección de Reñaca a Viña del Mar.

Un automóvil particular que se dirigía a Reñaca traspasó el eje de la calzada e impactó a una camioneta, desplazándose el primero varios metros producto de la fuerza de la colisión. Por ese movimiento, un tercer vehículo menor se vio afectado.

Información recopilada por Puranoticia.cl en el lugar de los hechos da cuenta que en la camioneta viajaban dos trabajadores de la Seremi de Salud de Valparaíso, resultando uno de ellos con lesiones, al igual que los otros dos conductores.

Producto de lo ocurrido, las tres personas lesionadas fueron derivadas a un centro asistencial cercano. De igual forma, Puranoticia.cl pudo comprobar que los automóviles quedaron con importantes daños producto del impacto.

Sobre lo ocurrido, la subteniente Catalina Espejo, de la Tenencia de Carabineros de Reñaca, explicó a Puranoticia.cl que "hay tres personas lesionadas: los conductores de dichos vehículos involucrados en el accidente".

Respecto a la dinámica del accidente, la oficial indicó que "un vehículo que se trasladaba desde Viña del Mar a Reñaca traspasa a la pista contraria, impactando de frente a un vehículo que era conducido por personal de la Seremi de Salud".

Finalmente, la carabinera señaló que "este vehículo, tras el impacto, sale eyectado contra otro vehículo, que también se vio involucrado. Los tres conductores fueron trasladados a un centro asistencial cercano para verificar sus lesiones".

Cabe hacer presente que el procedimiento de emergencia generó una afectación temporal del tránsito en este tramo de avenida Borgoño, mientras se desarrollaban las labores de emergencia y las primeras diligencias policiales.

PURANOTICIA