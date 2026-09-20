Gobierno restablece servicio de transporte aéreo a Juan Fernández

El Gobierno informó que se reanudó el servicio de transporte aéreo subsidiado entre el territorio continental y el Archipiélago Juan Fernández, tras la suspensión temporal que afectó a la ruta la semana pasada.

La interrupción se produjo luego de que la empresa operadora del servicio subsidiado por el Ministerio de Transportes, en el tramo Valparaíso–Juan Fernández, realizara su último vuelo el lunes 7 de septiembre.

La suspensión se debió a la indisponibilidad por razones técnicas del avión asignado normalmente. La nave de reemplazo continúa en proceso de certificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), trámite indispensable para su funcionamiento.

Ante esta situación, la Subsecretaría de Transportes y la seremi de Valparaíso gestionaron una solución transitoria para restablecer la conectividad del archipiélago. La alternativa contempla, en una primera etapa, la realización de cuatro viajes entre el continente y Juan Fernández, ampliables hasta 12 durante un mes, según las necesidades de la comunidad.

"Como ministerio tenemos un compromiso con la conectividad de los habitantes de zonas aisladas, por lo que evaluamos distintas alternativas para que los habitantes de Juan Fernández no quedaran sin esta conexión aérea. Esta solución transitoria nos permite garantizar sus desplazamientos mientras se completa el proceso de certificación de la aeronave que retomará el servicio regular", señaló el subsecretario Martín Mackenna.

La propuesta fue valorada por el alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, quien manifestó que gracias a las conversaciones con autoridades del ministeriose logró el restablecimiento de esta ruta que, actualmente, no cuenta con servicios comerciales.

El primer vuelo se realizó el viernes 18 y trasladó a 11 pasajeros hacia la isla y siete hacia el continente.

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