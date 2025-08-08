Fuego en bodega de una carnicería amenazó con propagar emergencia en el plan de Valparaíso: no hubo personas lesionadas

Ocho compañías de Bomberos, con cerca de 120 voluntarios, trabajaron en un incendio estructural registrado en el plan de Valparaíso la noche de este jueves 7 de agosto, específicamente en la intersección de calles Rodríguez con Av. Pedro Montt.

Se trató de un incidente en la carnicería «La picá de Barrera», hasta donde llegó Bomberos tras recibir un llamado que hablaba de humo en local comercial. No obstante, al divisar el fuego en la estructura, se procedió a dar el incendio declarado.

En el lugar se llevó a cabo un trabajo ofensivo para combatir el fuego al interior de una bodega ubicada en el mismo local comercial, lo que permitió controlar la emergencia y evitar que las llamas se propagaran al resto de la estructura.

"Trabajamos en el control total de este fuego que estaba al interior de esta bodega, dado a que la materialidad de esta edificación tiene muchas modificaciones, por lo tanto hubo una propagación hacia la calle Rodríguez", indicó el segundo comandante de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara.

Cabe hacer presente que el incendio estructural no dejó civiles lesionados, mientras que al concluir los trabajos para combatir el fuego se determinó que tampoco hubo voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso con algún tipo de herida.

De igual forma, el oficial explicó que "las labores iniciales no arrojaron ninguna búsqueda positiva de alguna víctima que pudiera haber estado en el interior".

El Departamento de Investigaciones de Incendios de Bomberos se constituyó en el lugar de los hechos para comenzar a realizar la entrevistas previas a los dueños del local comercial y, de esta manera, poder comenzar con la investigación para establecer de manera fehaciente el origen y causa de esta emergencia en el plan porteño.

PURANOTICIA