Fuego afectó a dependencias de conocido restaurante del barrio Poniente de Viña

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín concurrieron hasta la intersección de las calles 5 Norte con 2 Poniente para combatir el fuego en una cocina.

Viernes 3 de octubre de 2025 16:50
Un incendio afectó a dependencias del restaurante La Esquina del Asador, ubicado en el barrio Poniente de la comuna de Viña del Mar.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín concurrieron hasta la intersección de calle 5 Norte con 2 Poniente para combatir el fuego.

Luego de algunos minutos, la institución reportó que las llamas lograron ser controladas y que la emergencia se dio por superada.

De igual forma, precisaron que el fuego afectó a la cocina de este local gastronómico del barrio Poniente de Viña del Mar.

