Frustran violento robo a camión con cigarrillos en Algarrobo: hay tres sujetos detenidos

Tres delincuentes fueron detenidos luego que protagonizaran un robo a un camión de Chile Tabacos en la comuna de Algarrobo.

Gracias a un rápido operativo coordinado con Seguridad Pública y sistemas de televigilancia, Carabineros logró la detención de los sujetos.

El delito se cometió en Av. Mirasol, cuando el conductor fue abordado por los sujetos, que actuaron a rostro cubierto y uno de ellos portando un arma de fuego.

En el procedimiento se recuperó la totalidad de las especies sustraídas, avaluadas en $14 millones, además de incautar un arma utilizada para intimidar a la víctima.

Entre los delincuentes se reportó la presencia de un menor de edad, de nacionalidad venezolana, además de dos adultos que mantienen antecedentes policiales.

Cabe hacer presente que el caso continúa en desarrollo bajo instrucciones del Ministerio Público, por lo que ya se iniciaron las diligencias investigativas respectivas.

PURANOTICIA