Frontis de una vivienda se derrumbó en el cerro Toro de Valparaíso: emergencia no dejó personas lesionadas ni atrapadas

Durante la tarde de este jueves se reportó el derrumbe del frontis de una vivienda en el cerro Toro de Valparaíso.

La emergencia que se registró en la calle Cajilla no dejó personas lesionadas ni atrapadas.

Cerca de las 15:30 horas, la Central de Gestión de Incidentes de Bomberos Valparaíso despachó tres carros al incidente.

El personal que arribó en el primer carro constató que se trató del colapso del frontis de una casa de dos pisos.

Se solicitó al lugar la presencia de funcionarios del Municipio por el riesgo que presentaba la estructura, constituyéndose también personal de Carabineros.

Para la institución de voluntarios, la emergencia se dio por superada a eso de las 16:00 horas.

