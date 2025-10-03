Frente Parlamentario contra el Hambre en Chile define hoja de ruta con respaldo agencia FAO de Naciones Unidas

Tras el tercer encuentro realizado en Chile entre el Frente Parlamentario contra el Hambre, la FAO y el Observatorio del Derecho a la Alimentación de Chile (ODA), se estableció la hoja de ruta para 2026, fortaleciendo la alianza con la academia y las prioridades legislativas en esta materia, impulsando proyectos que actualmente están en trámite, como la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria, el proyecto para evitar el desperdicio de alimentos y el de etiquetados de alimentos procesados, entre otros.

Así lo informó la presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre en Chile, diputada Carolina Marzán, quien indicó que “la inseguridad alimentaria es una realidad que tenemos que visibilizar y es lo que hemos venido haciendo, con importantes apoyos de la FAO y la Academia, sumándose numerosas universidades en forma colaborativa. Las cifras son alarmantes y lo que debemos hacer es seguir trabajando para erradicar el hambre. Cifras recientes de la FAO señalan que, en Chile, 3,8 millones de personas (un 19,2% de la población) enfrentan inseguridad alimentaria moderada o grave".

"La inseguridad grave es aquella en que durante un día, o más, no se ingiere alimento alguno. Y en este sector, un dato alarmante, porque 800 mil personas a diario en nuestro país pasan hambre; un 4,4 % de los habitantes. A ello se suma que el 40,2% de la población no puede acceder a una dieta saludable, cuyo costo promedio alcanza los 5,22 dólares diarios, lo que refleja la urgencia de avanzar en políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación adecuada y sostenible", agregó.

Ornella Tibony, en tanto, especialista en nutrición y sistemas agroalimentarios de la representación de la FAO en Chile, señaló que “como FAO, nosotros siempre estamos muy felices de poder articular el trabajo para que las políticas públicas sean efectivamente basadas en la evidencia científica, los mejores conocimientos técnicos para así hacer mejores políticas leyes y para eso la alianza entre el Observatorio y el Frente Parlamentario es fundamental. Hemos alcanzado acuerdos para priorizar proyectos de ley para que la Academia pueda apoyar también al frente al Senado, a la Cámara de Diputados".

La senadora Carmen Gloria Aravena, en tanto, coordinadora en el Senado del Frente Parlamentario, señaló que “hemos avanzado muchísimo, hemos logrado armar una estrategia para este periodo que viene, que es el 2026, en torno a las prioridades. Cuáles son efectivamente las acciones que vamos a realizar, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino también político, en torno a una agenda compartida con la Academia y la FAO”.

El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH) surge en el año 2009, en Panamá, como una respuesta a la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo, la incidencia en la construcción de marcos normativos adecuados para la erradicación del hambre en la región. Se enmarca en la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, un compromiso impulsado por los países de la región, con el apoyo de la FAO. En Chile, se conformó el año 2017.

