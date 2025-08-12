Frente Amplio se juega todas sus fichas en la región de Valparaíso: exige dos cupos al Senado y cinco en Diputados por los Distritos 6 y 7

El 18 de agosto vence el plazo para que los partidos y coaliciones políticas de nuestro país presenten sus listas de cara a la Elección Parlamentaria que se llevará de forma paralela a la Presidencial del domingo 16 de noviembre de este año.

A falta de tres meses y cuatro días para dichos comicios, el Frente Amplio (FA) trabaja a toda máquina para dar a conocer su listado de candidatos, tanto para competir por los escaños del Senado y de la Cámara de Diputados, tanto en el Distrito 6 como en el 7.

Pero parte de este trabajo se ve en suspenso debido a las negociaciones que se están efectuando en Santiago con el resto de los partidos oficialistas, todo esto en pos de la lista parlamentaria única que se han propuesto para competir como una sola fuerza.

Es así como la colectividad en la que milita el mismo Presidente Gabriel Boric mira de reojo lo que ocurre en estas negociaciones, esperando saber la cantidad de cupos que tendrán para presentar en la/las lista/s y competir en las dos corporaciones.

EXIGENCIA DE CUPOS

Bajo este contexto, la colectividad ya realizó un planteamiento de cara a los comicios en la región de Valparaíso, zona donde el FA tiene un predominio desde hace años: dos cupos en la lista del Senado, tres en el Distrito 7 y dos en el Distrito 6 de la Cámara.

Así lo dio a conocer la consejera regional (core) de Valparaíso, Tania Valenzuela, quien en conversación con Puranoticia.cl adelantó que "de momento, el partido está teniendo dos cupos en la Senatorial, tres cupos en el Distrito 7 y dos cupos en el Distrito 6".

Respecto a los nombres que los representarán en estos cupos, aseguró que todavía "no hay sobre la mesa", ya que por estos días se están concentrando en las prelaciones. No obstante, Puranoticia.cl conoció las cartas que se están barajando para dichos cupos.

SENADO

Por el Senado, el cupo número uno será para el diputado Diego Ibáñez, quien se quedó con el primer lugar de una encuesta interna realizada por la vía digital en el partido. El segundo lugar fue para Juan Ignacio Latorre y el tercero para Jorge Brito.

Si el pacto oficialista acepta la solicitud de otorgarle dos cupos al Frente Amplio en la carrera por la Cámara Alta en la región de Valparaíso, el segundo candidato que presentará la colectividad sería eventualmente el Senador en ejercicio.

DISTRITO 7

De esta manera, el diputado Jorge Brito tendrá que resignarse a competir por buscar la reelección en el Distrito 7 de la Cámara. ¿Sus otros dos compañeros? El abogado y ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa; mientras que el segundo cupo se debería zanjar entre la panelista y asesora legislativa Valeria Cárcamo y la ex core de Valparaíso, Nataly Campusano, aunque el Frente Amplio ya tendría su decisión.

"El Comité Central del partido hizo una prelación y el tercer cupo estaría siendo para Valeria Cárcamo", señaló la consejera Tania Valenzuela a Puranoticia.cl.

De todas maneras, precisó que "hay una prelación que se hizo, pero todo dependerá de los cupos. Hoy día el Frente Amplio tiene dos diputados en ejercicio, por tanto tenemos dos cupos para sentarnos en la mesa, pero el FA va a pedir tres. Eso va a depender de las negociaciones que se den con el resto de los partidos oficialistas".

DISTRITO 6

En el caso del Distrito 6, el nombre que asoma como fijo para buscar la reelección es el de la diputada en ejercicio María Francisca Bello, quien ya manifestó su intención de competir. Ahora, su compañero o compañera de fórmula dependerá de lo que se decida en la lista del oficialismo, ya que si Juan Ignacio Latorre no puede buscar la reeelección en el senado aceptaría competir por un cupo en la Cámara de Diputados.

Ahora bien, si Latorre va en busca de la reelección en la Cámara Alta, quien podría ir a la carrera por la Diputación en el Distrito 6 de la Cámara Baja sería el presidente regional de la colectividad en Valparaíso, el ex consejero regional Sebastián Farfán.

"Eso es algo que hoy tenemos que despejar con el resto de los partidos oficialistas, pero esperamos ante todo que haya lista unitaria", cerró la core Valenzuela.

PURANOTICIA