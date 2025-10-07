Frente a crisis de asistencia escolar en Valparaíso, Leopoldo Moreno pide "no seguir normalizando que niños falten a clases"

Según el Reporte Ejecutivo de Asistencia Escolar 2025 del Ministerio de Educación, más de la mitad de los estudiantes del SLEP de Valparaíso (54,9%) presenta asistencia grave o crítica, cifra que supera ampliamente los niveles recomendados por la OCDE. En colegios subvencionados, uno de cada cuatro alumnos tampoco cumple el mínimo exigido.

Para el candidato a diputado por el Distrito 7, Leopoldo Moreno (IND.-RN), la situación “es una señal de alerta que debe movilizar al Estado y a las comunidades educativas”.

“No podemos seguir normalizando que los niños falten a clases. La educación es el punto de partida para el futuro de Chile y debemos garantizar acceso, permanencia y oportunidades reales de aprendizaje”, afirmó.

El candidato advirtió que la falta de asistencia refleja un deterioro en la gestión educativa y una pérdida de sentido de comunidad escolar, lo que -según dijo- “exige una reforma integral de los SLEP y apoyo sostenido a los profesores”.

“Nuestra propuesta en educación se basa en tres pilares: calidad, oportunidades y futuro para todos. Queremos que ningún niño de Valparaíso quede atrás”, subrayó.

En sintonía con el programa de Evelyn Matthei, Leopoldo Moreno propone impulsar un plan regional para recuperar la asistencia escolar, con tutorías personalizadas, incentivos y alianzas entre el Estado, universidades y sector privado.

