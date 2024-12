Freddy Ramírez inició su segundo periodo como Alcalde de Concón: "Hoy no competimos contra nadie, sino que con nosotros mismos"

Una de las grandes sorpresas de la Elección Municipal de octubre fue la que dio Freddy Ramírez, quien se quedó de manera contundente con la reelección como Alcalde de Concón, superando a una derecha que luego de varios años compitió unida.

Y este viernes 6, tal como en todo el país, el profesor de historia de profesión asumió su segundo periodo al mando de la Municipalidad, entre los años 2024-2028, en una ceremonia donde también asumieron los seis nuevos concejales de la comuna.

Cabe recordar que el jefe comunal reelecto consiguió 19.493 votos el fin de semana del 26 y 27 de octubre pasado, logrando quedarse con el 52,18% de la votación. En segundo lugar llegó Pablo Rojas (37,28%) quien en el papel asomaba como el gran favorito.

En el marco de su primer discurso como Alcalde reelecto, Freddy Ramírez señaló ante los presentes que "establecimos un hoja de ruta, un plan, y con mucho compromiso logramos que Concón quedara en un nivel de ciudad que seguía administrada como pueblo a una administrada como ciudad. Hoy, si ustedes caminan por la comuna, encontrarán alguna obra municipal financiada por presupuesto municipal, regional o nacional. Verán canchas, cámaras de seguridad y muchas otras cosas".

Luego, sostuvo que "Concón reconoció el trabajo de una gestión municipal que tampoco me lo arrogo personalmente, porque sin el equipo municipal, haber sido reelecto tampoco hubiera sido posible. Esto no es sólo un trabajo personalizado en el Alcalde, sino que es un trabajo que sin el equipo municipal no es posible".

"No vamos a bajar los brazos en seguir trabajando como lo hemos hecho. Hoy no competimos con nadie, sino que con nosotros mismos. Nuestro deber es seguir trabajando con la gente", añadió el Alcalde de Concón.

En la ceremonia también asumieron los seis nuevos concejales de la comuna: María José Aguirre (Ind.-Evópoli), Ricardo Urenda (Ind.-Evópoli), Jorge Valdovinos (Ind.-RN), Alberto Fernández (PR), Elda Arteaga (DC), Paulina Zúñiga (Republicanos).

Cabe hace presente que la actividad también contó con la presencia de los diputados Tomás de Rementería (PS), Jorge Brito (FA), Diego Ibáñez (FA) y Tomás Lagomarsino (PR), a quien agradeció su presencia y les recordó que la gente le pide al mundi parlamentario que les resuelvan sus problemas más urgentes.

