Anuncian tarifa rebajada en peajes Lo Prado y Zapata de la ruta 68 por fin de semana largo

Este fin de semana largo, en el que se celebra el feriado religioso de la Asunción de la Virgen, la ruta 68 anunció refuerzos en los equipos de asistencia en ruta, además de entregar algunas recomendaciones para que los viajes sean más seguros entre los usuarios que se desplazarán entre la región de Valparaíso y la Metropolitana.

Además, se anunció una tarifa rebajada en los peajes Lo Prado y Zapata para promover las salidas anticipadas y con eso mejorar los tiempos de viaje.

El jueves 14, en dirección a la costa, habrá un 50% de descuento en la tarifa de camiones de dos o más ejes, entre las 0:00 y 07:00 horas. Mientras que para vehículos menores (autos y camionetas) el peaje estará a $1.000, entre las 07:00 y 13:00 horas.

El viernes 15, en dirección a la costa, habrá 50% de descuento en la tarifa de camiones de dos o más ejes, entre las 0:00 y 07:00 horas. Mientras que para vehículos menores (autos y camionetas) el peaje estará a $1.000, entre las 07:00 y 10:00 horas.

El domingo 17, en dirección a Santiago, habra 50% de descuento en la tarifa de camiones de dos o más ejes, entre las 0:00 y 07:00 horas. Mientras que para vehículos menores (autos y camionetas) el peaje estará a $1.000, entre las 07:00 y 13:00 horas.

Con respecto a los camiones, para mejorar el flujo vehicular y aumentar la seguridad vial, considerando el aumento de vehículos en la ruta, habrá restricción de tránsito.

RESTRICCIONES

Jueves 14 de agosto:

-De 12:00 a 19:00 horas. Restricción de camiones desde el km 6,200 (Enlace Américo Vespucio) hasta el km 68,000 enlace Algarrobo dirección Valparaíso.

Viernes 15 de agosto:

-De 09:00 a 15:00 horas. Restricción de camiones desde el km 6,200 (Enlace Américo Vespucio) hasta el km 68,000 enlace Algarrobo dirección Valparaíso.

Domingo 17 de agosto:

-De 12:00 a 19:00 horas. Restricción de camiones desde el km 68,000 (enlace Algarrobo) hasta el km 6,200 (enlace Américo Vespucio) dirección Santiago.

Para evitar congestiones, recomendaron planificar con anticipación los viajes y revisar el estado del tránsito antes de salir. Toda la información de la ruta estará actualizada en la plataforma de X @ruta68cl, donde se podrán elegir los horarios con menor flujo vehicular, evitando congestiones vehiculares innecesarias.

