Franco Parisi propone institucionalizar el "Bono Pie" a costo cero para reactivar la construcción y el acceso a la vivienda

El excandidato presidencial, Franco Parisi, manifestó en Puranoticia Matinal su preocupación por el complejo escenario económico que enfrenta el país y la región, poniendo especial énfasis en la crisis del sector de la construcción y en los altos índices de desempleo. En ese contexto, el economista sostuvo que es urgente impulsar medidas que permitan reactivar el mercado habitacional, con especial atención en la región de Valparaíso.

"En la región de Valparaíso, la cesantía es mucho mayor que el promedio nacional, y en general, el desempleo de las mujeres es mucho más alto, sobre el 10%", advirtió Parisi, asegurando que la recuperación económica pasa por reactivar cuanto antes la industria inmobiliaria.

Como parte de esa estrategia, propuso institucionalizar el bono PIE, un mecanismo que, según indicó, actualmente opera de manera informal dentro del mercado. "Institucionalicemos de una vez por todas el bono PIE. Ese 20% que está en una zona gris (...) con el mecanismo que nosotros proponemos, estaríamos dando un 34% del valor de la propiedad en pie y eso claramente va a disparar las ventas y el costo de esta medida para el Estado es cero".

De acuerdo con el economista, la propuesta busca aprovechar la plusvalía de los proyectos en verde durante su etapa de construcción, permitiendo que ese mayor valor sea traspasado al tasador y, posteriormente, al comprador. A su juicio, esto ayudaría a superar el principal obstáculo que enfrentan hoy las familias de ingresos medios y trabajadores informales, quienes, pese a contar con capacidad para pagar un dividendo, no consiguen reunir el ahorro inicial exigido por las entidades financieras.

"Este mecanismo de bono Pie, se permite que el comprador gane con la plusvalía que debería ser de la inmobiliaria (...) y pasamos de tener un país de arrendatarios, a un país de propietarios y propietarias", sentenció Parisi, quien además cuestionó al Ejecutivo por no acoger esta propuesta.

"Sigue sin escuchar, pero hace rato (...) lo hemos dicho reiteradamente, pero el problema está en que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar", sentenció Parisi, criticando la falta de apertura del Ejecutivo para aplicar soluciones que, a su juicio, darían un respiro inmediato a la clase media.

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