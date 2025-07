Franco Parisi culpa a "gente de la candidata Jara" por funa en Arica y lanza ácida crítica a las derechas: "Hay mucho toqui y poco indio"

En cuarto lugar de la carrera por la Presidencia de la República aparece el candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien cuenta con un 8% de respaldos en caso que la Elección por La Moneda se realizara este domingo, según la encuesta Cadem.

Justamente en la búsqueda de más adhesiones para su campaña, el economista se ha desplegado por diversas partes del país, tal como ocurrió esta semana en la región de Arica y Parinacota, donde fue invitado por estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Tarapacá a dar una charla al alumnado.

En este contexto se produjo un serio altercado con un grupo de mujeres, entre alumnas y madres de estudiantes, quienes realizaron una "funa" al candidato, a quien le reprocharon su "historial por normalizar discursos de odio, misoginia y machismo", así como por la recordada deuda de pensión alimenticia de sus hijos.

Este y otros temas fueron abordados por Franco Parisi con Puranoticia.cl, quien no tuvo reparos en atribuir lo ocurrido en el norte a la candidatura de Jeannette Jara, la carta presidencial del Partido Comunista (PC) y el oficialismo en su conjunto.

"Esta gente de la candidata Jara... al parecer ella mandó su amor a nuestra invitación que teníamos por parte del centro de alumnos. Fueron muy agresivas ellas. Eran sólo mujeres, en realidad son las típicas feministas de cartón que van a interrumpir una actividad de un centro de estudiantes, porque ellos nos invitaron. Pero parece que se les olvidó Monsalve. Ellas se quedaron calladitas cuando el presunto violador hacía y deshacía en La Moneda acosando y persiguiendo y presuntamente violando a una mujer", sostuvo el candidato del Partido de la Gente.

Luego, complementó sus dichos afirmando que "ellas subieron agresivamente y prepotentemente, empujando a la gente que estaba muy interesada en la actividad que reunió a más de 150 personas. (...) Fueron muy agresivas y buscando la reacción de parte nuestra. Nosotros sabíamos de esto, salía en las publicaciones de lo que querían hacer y son parte de la 'vagoneta de amor' de la candidata Jara. Nosotros sabemos del doble discurso de la ultraizquierda y la izquierda, y en particular ahora de la señora Jara, que dice que hay que dar amor, pero nos querían dar patadas, escupos, empujones y codazos, pero nosotros solamente teníamos que esperar".

MUCHO TOQUI, POCO INDIO

Pero Franco Parisi también lanzó sus dardos hacia las "dos almas" de la derecha, representadas tanto por la candidatura de Evelyn Matthei como por la de José Antonio Kast. Principalmente, el abanderado del PDG se refirió a las invitaciones que han recibido para conformar una lista única parlamentaria para enfrentar a la izquierda.

"Nosotros somos de centro, pero de oposición, y ahí hay un punto de unión. Yo me puse de acuerdo con Chile Vamos y Republicanos para la Elección de Alcalde de Valparaíso, pero lo que pasó es que los Republicanos no cumplieron. Yo permito que me hagan leso una vez nomás, pero lamentablemente Republicanos y, por algo Jose Antonio ya no habla, porque yo creo que la soberbia mata al candidato. Me encantaría tener una lista mejor constituida, a través de pactos por omisión, pero lamentablemente en la derecha hay demasiado toqui y muy poco indio. No sabe cuánta gente me llama de ese sector, para poder mejorar la ingeniería electoral senatorial y de diputados", dijo.

Consultado acerca de si creía que Reublicanos no quería la unidad de la derecha, volvió a plantear que "hay demasiado toquis y no sé con quién hay que hablar. Hay un desorden en el comando de la señora Matthei y hay soberbia en el comando de Republicanos. Me junté con un Senador y hablamos de esto mismo, viendo cómo mejorar, ya que hay que ordenar el Parlamento porque hay un problema de gobernanza, pero los partidos se engañan: Chile Vamos y Republicanos compran encuestas mentirosas y dicen que sus candidatos están primeros, pero ni los conocen. Son de Santiago y los quieren llevar a Arica o La Araucanía. ¿De qué están hablando? He gastado mucho tiempo, pero hay demasiados toquis y ni siquiera sé con quién hay que hablar".

SEGUNDA VUELTA

Franco Parisi también abordó con Puranoticia.cl lo que podría ser la segunda vuelta, en caso que él no sea el candidato que avance. Acerca de si le entregaría su respaldo inmediato a Evelyn Matthei o a José Antonio Kast, indicó que "nosotros tenemos que respetar a la gente y tenemos que hacer una consulta, de todas maneras. Yo no soy dueño del partido político, si al PDG costó mucho mantenerlo y ordenarlo".

Luego, continuó su reflexión diciendo que "hay que perfeccionar los modelos", incluyendo a su propio Partido de la Gente. Tras cartón, aprovechó la oportunidad de volver a criticar al Partido Comunista, diciendo que "a mí no me gusta el modelo del comunismo, que lleva como 130 años. Hoy dicen ser 'mucho amor', pero cuando está Franco Parisi en una charla en una universidad, le mandan a las feministas".

"Sí, hay un comunismo nuevo: les gusta estar en la calle, pero cobrando en el banco sueldos millonarios. Por lo menos, el antiguo era un comunismo más austero, era con gente con chancletas y pasandolo mal; ahora son chancletas Balenciaga. Hoy usan iPhone 16. Estamos viendo un PC y a una izquierda capitalista. Les encanta el bilete, pero no generado por ellos, sino que por la clase media y los pobres", sentenció.

