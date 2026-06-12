Alcaldes de la región de Valparaíso cierran filas en defensa de la Subdere tras propuesta de cierre para compensar caída en recaudación

Reacciones prácticamente inmediatas generó en la región de Valparaíso la propuesta formulada por la alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Catalina San Martín, quien planteó la posibilidad de cerrar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) como una fórmula para redestinar recursos directamente a los municipios de país.

La idea fue expuesta durante una reunión sostenida este jueves con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instancia en la que un grupo de alcaldes agrupados en la Amuch abordó la propuesta del Gobierno del Presidente Kast para eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores, medida que ha generado inquietud entre los municipios debido al eventual impacto que podría tener en sus ingresos.

En ese contexto, Catalina San Martín sugirió evaluar el cierre de la Subdere y destinar esos recursos de manera directa a las comunas, planteamiento que rápidamente abrió un debate entre autoridades locales de distintas zonas del país.

Consultados por Puranoticia.cl, alcaldes de la región de Valparaíso manifestaron sus reparos a la iniciativa y defendieron el rol que hoy cumple la Subsecretaría de Desarrollo Regional en el financiamiento y desarrollo de los municipios.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto señaló que "es importante que las modificaciones que se hagan al municipalismo en Chile sean modificaciones que sean fruto de un trabajo coordinado entre todos los alcaldes de Chile, creo que eso es bien importante, y de esa manera defender el municipalismo".

Asimismo, la militante del Frente Amplio (FA) indicó que "hoy día la discusión se nos plantea en no recibir menos recursos, pero la verdad es que con los recursos que tenemos hay un problema en todos los municipios respecto a su financiamiento y por eso los alcaldes, de forma transversal, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades hemos empujado con fuerza que se discuta una Ley de Rentas 3 para discutir en fondo el problema de financiamiento municipal".

Junto con ello, la jefa comunal porteña defendió el papel que cumple esta Subsecretaría en la ejecución de proyectos locales, destacando que "hoy por hoy, la Subdere es la mayor entidad del Estado que entrega recursos del nivel central hacia los municipios en Chile, junto con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, pero la Subdere es fundamental para el financiamiento".

También explicó que "sin ir más lejos, la plaza Echaurren estamos buscando financiarla con un proyecto en Subdere; al igual que el arreglo de piletas y baños públicos, que son financiamientos que se obtuvieron con proyectos de la Subdere".

Una postura igualmente crítica manifestó el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien a pesar de ser afín al oficialismo sostuvo que "yo no estoy de acuerdo con la opinión de un grupo de alcaldes, que no representa el total de los alcaldes que estamos en la Asociación Chilena de Municipalidades".

Respecto de la propuesta de paliar las contribuciones con la eliminación de esta entidad dependiente de Interior, resaltó que "yo estoy en pleno desacuerdo producto de que efectivamente la Subdere es un organismo que permite regular la entrega de recursos, que permite asesorar a los municipios en la entrega de recursos, proyectos y estudios, es un motor para poder desarrollarse y crecer eficientemente".

Nelson Estay también enfatizó que "los alcaldes debemos ayudar a buscar soluciones en momentos de crisis financieras y administrativas y no para generar más problemas. A los alcaldes nos eligen para gestionar, nos eligen para poder obtener resultados y no para estar sacrificando muchas veces organismos que son de mucha utilidad para el mismo funcionamiento de los municipios".

Acerca de la posibilidad de entregar recursos directamente a las comunas, el Alcalde de Villa Alemana aseguró que "la asignación directa no es la solución, aquí la solución (...) tiene que ser optimizar los recursos internos, no desmereciendo nunca, jamás, ni perjudicando los beneficios sociales de la ciudadanía".

Asimismo, indicó que "se entiende que estas medidas que está tomando el Gobierno son transitorias, estamos muy complicados como país presupuestariamente". Finalmente, subrayó que "lo que propone este alcalde es que dejemos de lamentarnos y nos coloquemos a trabajar por una mejor ciudad y país. Hoy necesitamos optimizar los recursos, generar mayores ingresos, a través de mejorar las cobranzas, estableciendo alianzas estratégicas con la academia, empresas privadas y otras formas que existen en el sistema y no acostumbrarnos a estar viviendo siempre del Estado".

Desde Algarrobo, el alcalde Marco Antonio González también rechazó la idea de eliminar la Subdere, destacando la relevancia que tiene para el desarrollo de las comunas, especialmente aquellas con menores niveles de ingresos. "Para muchas comunas de Chile, la Subdere no es un gasto, sino una herramienta fundamental de desarrollo. Gracias a sus programas se han financiado sedes sociales, luminarias, espacios públicos, infraestructura deportiva, seguridad, pavimentación y múltiples iniciativas que han permitido avanzar donde los recursos municipales no alcanzan", destacó.

De igual forma, el militante de Renovación Nacional (RN) manifestó que "no podemos permitir que se tomen decisiones pensando únicamente en las comunas con mayores recursos. La gran mayoría de Chile necesita una Subdere fortalecida, capaz de seguir apoyando el crecimiento local, la descentralización y la equidad territorial. Eliminarla sería dar un paso atrás en materia de desarrollo regional".

Junto con ello, destacó que "la Subdere es una institución estratégica para el fortalecimiento de la gestión municipal en todo Chile. A través de su acompañamiento técnico, capacitación, asesoría y apoyo permanente, contribuye a que los municipios puedan formular proyectos, mejorar sus procesos administrativos y responder de mejor manera a las necesidades de la comunidad", y cerró diciendo que su labor es fundamental en modernizar la gestión local y fortalecer la descentralización.

De esta manera, las autoridades comunales consultadas en la región de Valparaíso coincidieron en defender la continuidad de la Subdere y en destacar el rol que cumple tanto en la entrega de financiamiento como en el acompañamiento técnico a los municipios. De igual forma, plantearon que la discusión sobre eventuales compensaciones por la exención de contribuciones a adultos mayores debe abordarse mediante mecanismos que no afecten una de las principales herramientas de apoyo con que cuentan las comunas para impulsar proyectos y fortalecer su gestión local.

PURANOTICIA