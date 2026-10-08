Francisco Vidal celebra potencial postulación presidencial de Michelle Bachelet: "Se coloca a disposición de la oposición"

El debate político nacional ha vuelto a tomar fuerza ante las señales en torno a una eventual candidatura presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet. En este contexto, el exministro del Interior y exvocero de Gobierno, Francisco Vidal, abordó en conversación con Puranoticia.cl el rol que podría desempeñar la exmandataria en el actual escenario político y sus posibles proyecciones dentro de la oposición.

Sobre la disposición de la exjefa de Estado frente a un eventual retorno al sillón de La Moneda, Vidal señaló: "Ella, su apuesta era a Naciones Unidas. El gobierno y la derecha le dijeron no. Volvió a Chile".

En esa misma línea, recordó una apreciación que había realizado anteriormente respecto del perfil público de la exmandataria: "y alguna vez yo dije hace como tres meses que si alguien creía en la derecha que iba a tejer chaleco para los nietos, no la conocía".

En relación con la reciente actividad de Bachelet en La Pintana, donde participaron distintos representantes del sector opositor, Vidal destacó el efecto que tuvo el encuentro: "Se le hizo este acto en La Pintana el miércoles pasado, yo estuve ahí y ahí capté algo distinto, que era como una inyección de ánimo para la oposición".

Asimismo, resaltó la capacidad de la expresidenta para generar respaldos desde distintos sectores políticos: "Lo segundo que capté es que el discurso va a tener el aplaudir con una intensidad muy similar; Álvaro Ortiz de la Democracia Cristiana y Lautaro Carmona del Partido Comunista, que son las puntas de la oposición".

Respecto del papel que podría asumir Bachelet dentro del actual escenario opositor, el exministro sostuvo: "Yo creo que ella se coloca a disposición de la oposición". A esto agregó: "Bachelet es la única que logra, voy a simbolizarlo en el gesto, es el aplauso simultáneo de Carmona y de Álvaro Ortiz pasando por todos los del medio".

Pese al liderazgo que concita la expresidenta, Vidal advirtió que la centroizquierda y la izquierda cuentan con diversas figuras que podrían asumir protagonismo político: "Si tú la proyectas a tres años más, hay liderazgo múltiple".

Entre ellos mencionó a figuras como "Jadue y Jara" en el Partido Comunista, "Carolina Tohá" en el PPD, además de "Paulina Vodanovic" y "Álvaro Elizalde" en el Partido Socialista, y "Boric y Tomás Vodanovic" en el Frente Amplio.

Finalmente, Vidal planteó que el principal desafío para la oposición no se limita a definir un eventual liderazgo o candidatura, sino que pasa por recuperar el respaldo ciudadano: "La clave de un liderazgo de la oposición de izquierda y de centroizquierda es recuperar la confianza en la mayoría ciudadana, esa es la clave. Porque perdimos en forma abrumadora, porque perdimos la confianza de la mayoría, pero en particular, perdimos en una parte del mundo popular".

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