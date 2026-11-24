Con el objetivo de fomentar una planificación territorial participativa, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso inició este martes 24 de noviembre el proceso de audiencias públicas, así como presentaciones complementarias, de la Imagen Objetivo Preliminar para la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval) en su área rural y de interfaz urbano-rural, para la actualización normativa de una superficie de 239.000 hectáreas de suelo de la región y que se extenderá hasta el próximo 10 de diciembre.

Este proceso abarcará encuentros presenciales en las comunas que involucra este estudio, es decir: Quintero, Casablanca, Quilpué, Valparaíso, Concón, Villa Alemana, Viña del Mar y el sector sur de Puchuncaví; permitiendo que vecinos, organizaciones sociales y actores locales conozcan los alcances de la propuesta y formen parte activa de su discusión.

Al iniciar estas convocatorias, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, señaló que “es fundamental que podamos conversar y debatir sobre cómo pensamos y proyectamos el crecimiento del interfaz urbano rural, porque en los últimos años hemos visto un exponencial aumento de familias que han decidido radicarse fuera los radios urbanos. Por eso, en esta propuesta de imagen objetivo estamos planteando una extensión del suelo urbano para, precisamente reconocer esta realidad y los asentamientos que se desarrollarán en el futuro para que este crecimiento sea armónico con las áreas productivas y la infraestructura necesaria, para que las familias vivan de buena manera”.

La propuesta, que fue aprobada previamente por el Consejo Regional (Core) de Valparaíso en septiembre pasado, plantea un ordenamiento del territorio rural y de sus bordes con el área urbana metropolitana de la región considera el resguardo de los elementos de valor ambiental, suelo agrícola, la forma de orientar el crecimiento residencial, así como también de actividades productivas e infraestructura. Además, uno de los aspectos más relevantes es la incorporación del riesgo de incendio en la planificación intercomunal, identificando las áreas mayormente expuestas a estos siniestros e incorporando criterios de prevención y seguridad de forma anticipada en la destinación de los usos del territorio.

Por ello, el seremi Ruiz explicó que "estamos convocando a la personas de las ocho comunas que comprende esta propuesta, a participar de estas audiencias públicas y complementarias que vamos a desarrollar entre el 24 de noviembre y el 10 de diciembre. Es muy importante que el desarrollo de los territorios se construya escuchando a quienes lo habitan y conocen y, por ello es clave que ellos conozcan esta propuesta de imagen objetivo para la modificación del Premval que resguarda nuestras zonas rurales e incluye la prevención ante las amenazas de incendios forestales, que es muy necesario en una región como la nuestra y con las nuevas situaciones que se generan a causa del cambio climático".

PRINCIPALES ALCANCES

El instrumento busca actualizar una normativa vigente desde 2014, el cual establece un único tipo de área para las 176 mil hectáreas de suelo rural existente, permitiendo -hasta ahora- una subdivisión mínima de 2 hectáreas. Sin embargo, la propuesta de imagen objetivo amplía esta categoría a cinco tipos de áreas rurales normadas, con rangos de superficie predial mínima desde los 1.000 metros hasta las 20 hectáreas, para permitir el desarrollo sostenible de las distintas áreas.

Esta imagen objetivo fue elaborada a partir de estudios técnicos desarrollados entre 2023 y 2025, ypropone cinco lineamientos estructurales:

• Modelo de desarrollo sostenible: Incorpora 3.252 hectáreas para nuevas extensiones urbanas, para reconocer los asentamientos existentes y habilitar un nuevo suelo para el crecimiento, orientando de forma planificada la expansión urbana, equilibrando el crecimiento de las ciudades con la protección de los atributos ambientales y silvoagropecuarios del mundo rural.

• Reordenamiento del crecimiento urbano: Permite habilitar nuevas zonas de extensión de media y alta intensidad en comunas actualmente constreñidas, principalmente en Quilpué y Villa Alemana, mientras disminuye áreas de extensión en sectores de Quintero y Casablanca para preservar su impronta rústica y turística.

• Nuevos polos productivos y logísticos: Destina 911 hectáreas de suelo usos productivos logísticos como industrias, bodegaje y apoyo al transporte portuario en torno a ejes estratégicos como la Ruta 68, la Ruta F-50 y el Camino La Pólvora (Valparaíso), incorporando zonas de amortiguación respecto a las áreas residenciales.

• Regulación de villorrios y pequeña agricultura: Establece normas urbanísticas acordes a la realidad de los villorrios rurales para favorecer su crecimiento orgánico, además de zonas que combinan la vivienda con la actividad agropecuaria a pequeña escala.

• Resguardo ambiental y agrícola: Identifica 55.560 hectáreas para la protección de bosques nativos, quebradas, esteros, sitios prioritarios para la biodiversidad y áreas de significación cultural, además de desincentivar la reconversión de suelos de alta capacidad agrícola hacia usos urbanos o industriales.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Las sesiones principales donde se expondrá la Imagen Objetivo Preliminar se realizarán en las siguientes fechas y recintos:

• Quintero: 24 de noviembre, 18:30 horas, en la Sede UNCO rural (Ruta E-30-F, sector Santa Adela).

• Casablanca: 25 de noviembre, 18:30 horas, en la Sede Club Deportivo Carlos Balbontín, Lo Ovalle (Ruta F-854, junto a cancha Lo Ovalle).

• Quilpué: 26 de noviembre, 18:30 horas, en el Salón del Edificio Consistorial de la Municipalidad (Augusto Carozzi #841).

• Valparaíso: 27 de noviembre, 18:30 horas, en el Salón de Honor del Edificio Consistorial (Condell #1490).

• Concón: 28 de noviembre, 11:00 horas, en la Escuela Puente Colmo (Camino Internacional S/N, Puente Limache).

• Villa Alemana: 1 de diciembre, 18:30 horas, en el Auditorio del Centro Cultural Gabriela Mistral (Santiago #674).

• Viña del Mar: 2 de diciembre, 19:00 horas, en el Salón Aldo Francia del Palacio Rioja (Quillota #214).

• Puchuncaví: 4 de diciembre, 18:30 horas, en el Comedor de la ex Escuela La Greda (Los Alerces s/n, localidad de La Greda).

PRESENTACIONES COMPLEMENTARIAS

De manera adicional, los equipos técnicos de la Seremi desplegarán jornadas complementarias para acercar la propuesta a sectores específicos y organizaciones territoriales:

• Quilpué (Comité Reserva de Biósfera La Campana-Peñuelas): 28 de noviembre, 16:00 horas, en el Salón del Edificio Consistorial (Augusto Carozzi #841).

• Casablanca: 3 de diciembre, 18:30 horas, en el Centro Cultural Casablanca (Av. Diego Portales #02).

• Laguna Verde (Valparaíso): 5 de diciembre, 11:00 horas, en la Junta de Vecinos 137.

• Colliguay (Quilpué): 5 de diciembre, 16:00 horas, en el Salón multiuso de Colliguay.

• Los Perales (Quilpué): 5 de diciembre, 19:00 horas, en la Escuela Santiago Bueras.

• Casablanca: 10 de diciembre, 18:30 horas, en la Sede de la Junta de Vecinos La Playa.

ENTREGA DE OBSERVACIONES

La comunidad interesada en revisar los antecedentes técnicos de la Imagen Objetivo Preliminar, así como conocer los plazos y mecanismos formales para ingresar sus observaciones ciudadanas, puede acceder directamente al portal web dispuesto por la Seremi Minvu de Valparaíso.

También de forma presencial en la Oficina de Partes de la Seremi Minvu de Valparaíso, ubicada en Prat #856, edificio Rapa Nui, piso 2, comuna de Valparaíso. Su horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13:30 horas.

La exposición pública se extenderá hasta el 7 de enero de 2027, donde cualquier persona u organización podrá revisar el Plano, el Resumen Ejecutivo y los antecedentes técnicos, además de ingresar observaciones fundadas por las vías antes descritas.

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