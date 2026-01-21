Francisco Chahuán suena como carta de José Antonio Kast para la Embajada de Chile en México: estos son los nombres sondeados

Una verdadera danza de nombres es la que se ha dado a conocer en torno a las posibles nominaciones para las embajadas de Chile en el mundo durante el Gobierno de José Antonio Kast, quien además está definiendo los nombramientos en subsecretarías, delegaciones, seremias, direcciones y servicios públicos regionales en general.

Y en ese contexto, una de las principales figuras que suenan para representar internacionalmente al país es el del senador por la región de Valparaíso y militante de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, quien podría partir a México, uno de los países con el que Chile mantiene relaciones internacionales desde hace más tiempo.

Cabe recordar que el abogado de profesión ya cumplió sus dos periodos como Senador de la República, por lo que no pudo competir por la reelección, además de quedar fuera del gabinete ministerial, como en algún momento se pensó que podría llegar a ocurrir, dada la importancia de su figura para RN y la centroderecha.

A Chahuán se suman otras figuras históricas de la UDI y RN que podrían asumir embajadas clave para nuestro país, como es el caso de José Antonio Coloma (UDI), quien podría representar a Chile en España. También de la colectividad gremialista suena Luz Ebensperger, quien suena como futura embajadora en Uruguay.

Por parte de Renovación Nacional, el expresidente de la tienda, Rafael Prohens, estaría siendo sondeado para llegar a la Embajada de Chile en Costa Rica. Germán Becker Alvear, en tanto, haría lo propio asumiendo un puesto en República Dominicana.

Pero junto a estos nombres, uno de los puestos más requeridos por el mundo político y diplomático es el de la Embajada en Estados Unidos. Allí asoma el nombre del ingeniero comercial Andrés Ergas, quien mantiene buenas relaciones con empresarios de aquel país, lo que sería útil a las intenciones de Kast de reforzar las relaciones con Trump.

Según consigna el diario La Segunda, Ergas no sería el único candidato para el país norteamericano, sino que también se piensa en Rodrigo Yáñez, exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Además, destacan que cuando estuvo en Sofofa, lideró conversaciones en Estados Unidos luego que Trump anunciara aranceles a exportaciones chilenas.

Otro cargo muy apetecido es el de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde suena el nombre del actual presidente de la Cámara de Diputados y militante de Renovación Nacional (RN), José Miguel Castro, quien no fue reelegido en el puesto. Domingo Arteaga sería otra figura que podría llegar hasta este cargo internacional.

En medio de este escenario, los nombres que han comenzado a circular reflejan el peso que tendrán los equilibrios políticos y las trayectorias partidarias en la conformación del cuerpo diplomático del próximo Gobierno, en un proceso que aún no está cerrado y que se cruza con la definición de cargos clave tanto a nivel central como regional.

