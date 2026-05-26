Francisco Chahuán fue designado por Kast como nuevo embajador de Chile en México

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Presidente José Antonio Kast designó a nuevos embajadores de Chile en China, México, España, Suecia y Bélgica, quienes ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Francisco Chahuán fue nombrado en México; Alfonso Silva en China; Juan Antonio Coloma Correa en España; Rodrigo Olsen en Suecia, y Jorge Tarud en Bélgica.

A su vez, fue ascendido al grado de embajador el diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado como cónsul general de Chile en La Paz.

FRANCISCO CHAHUÁN

Es abogado de la Universidad de Valparaíso y magíster en Relaciones Internacionales con especialidad en Tolerancia y Paz por la Universidad Católica de Murcia.

Ejerció como diputado entre 2006 y 2010, periodo en el que formó parte de los grupos interparlamentarios chileno-chino, chileno-palestino, chileno-sirio, chileno-sueco, chileno-ruso y chileno-indio. Como senador (2010-2026), presidió en dos oportunidades la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores e integró el Grupo de Diálogo Político Chile-China entre 2023 y 2024.

ALFONSO SILVA

Egresado de Derecho de la Universidad de Chile, tiene diplomados de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins University, y de la Universidad de Georgetown.

Fue subsecretario de Relaciones Exteriores, director General de Política Exterior y coagente de Chile en el caso planteado por Bolivia sobre Obligación de Negociar Acceso al Mar ante la Corte Internacional de Justicia. Se desempeñó como embajador de Chile en Estados Unidos, India y Canadá.

JUAN ANTONIO COLOMA

Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fue diputado de 1990 a 2002, y senador entre 2002 y 2026. Presidió la Cámara Alta entre marzo de 2023 y marzo de 2024. También encabezó la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y participó en el grupo interparlamentario chileno-alemán.

RODRIGO OLSEN

Es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Es master of Arts in International Affairs de la Carleton University (Ottawa) y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

En la Cancillería fue secretario general de Política Exterior, director de Integración Regional Multilateral, director de Asia Pacífico y director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos. En el exterior, se ha desempeñado como embajador en Austria y Finlandia, y como representante permanente ante Naciones Unidas en Viena.

JORGE TARUD

Estudió Derecho en la Universidad de Chile.

Ha sido embajador de Chile ante Arabia Saudita, Australia y la República Popular China, durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente. Fue diputado entre 2002 y 2018, y presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores. También copresidió la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile.

ROBERTO RUIZ

Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, es abogado de la Universidad Diego Portales y magíster en Derecho de la Universidad de Freiburg, Alemania.

En la Cancillería ha ejercido como director de Planificación Estratégica y subdirector de Política Antártica Nacional. En el servicio exterior se ha desempeñado como cónsul en Río Grande, Argentina, y encargado de negocios de la Embajada de Chile en Venezuela.

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