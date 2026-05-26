Fiscalía pide prisión preventiva para el Alcalde de Rinconada: fue formalizado por fraude al fisco y otros delitos de corrupción

Por los delitos de fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público, y negociación incompatible, fue formalizado en Los Andes el alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, contra quien la Fiscalía pidió la prisión preventiva.

La audiencia fue liderada por el fiscal Jorge Alfaro, quien imputó los tres delitos al jefe comunal, y sólo los dos primeros a otros dos altos funcionarios de la Municipalidad de Rinconada, el director Jurídico, Hernán Espina Espinoza, y el exdirector de la Secretaría de Planificación (Secpla), Julio Silva Saa.

Todo dice relación con la compra de tres terrenos en la comuna durante el año 2022, lo cual se materializó a un valor muy por encima de los del mercado, dando origen a una querella interpuesta en su contra por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

"Realizaron una serie de maniobras destinadas a lograr estas compras y asegurar el negocio que tenían con particulares”, indicó el fiscal Alfaro, agregando que las compras se materializaron "con un acuerdo realizado por el alcalde con un particular".

Además, indicó que "se negociaron los precios antes de ser expuestos al Concejo Municipal", añadiendo que debido a la gravedad de los hechos, se está pidiendo al tribunal la medida cautelar más gravosa, vale decir la prisión preventiva.

“A nuestro juicio y también de los querellantes, hay antecedentes de gravedad en las conductas que ameritan solicitar la prisión preventiva", explicó el fiscal, quien detalló que la audiencia se retomará el jueves, ahora con querellantes y defensas.

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