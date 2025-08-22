Capturan a protagonista de cobarde agresión a conductor de micro de 77 años en Quilpué

Una serie de diligencias investigativas desarrolladas por Carabineros, en coordinación con el Ministerio Público, permitió dar con el paradero del hombre que agredió de manera salvaje a un conductor de micro, de 77 años, en Quilpué.

Cabe recordar que todo ocurrió el martes 19 de agosto en la Av. Los Carrera, donde tras un conflicto vial el conductor se sube a la micro para comenzar a agredir con golpes de puño al chofer, quien sólo respondió llevándose las manos a la cabeza.

Producto de lo anterior, el hombre perdió el conocimiento y debió ser trasladado de emergencia hasta el Hospital de Quilpué, desde donde se reportó que resultó con lesiones de carácter grave, pero que se mantiene fuera de riesgo vital.

Así es como se inició una amplia búsqueda del responsable del hecho, diligencias encabezadas por la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 2ª Comisaría de Carabineros de Quilpué, quienes lograron dar con su ubicación este jueves.

El mayor José Halabi, comisario de la 2ª Comisaría de Quilpué, explicó que "se logró la detención de un hombre de 42 años que el martes 19 agredió cobardemente al conductor de un microbús, de 77 años, que resultó con lesiones graves".

Asimismo, desde la policía uniformada indicaron que el hombre detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Quilpué para su control de detención y posterior formalización de cargos por la violenta agresión al interior del microbús.

