Fran Valenzuela abrió las puertas de su prueba de sonido a adolescentes de residencias de protección de la región de Valparaíso

Los adolescentes en residencias de protección de la región de Valparaíso vivieron una jornada inolvidable al ser invitados a presenciar la prueba de sonido de la reconocida artista nacional, Francisca Valenzuela, además de compartir con ella tras bambalinas.

Una experiencia que habitualmente permanece reservada para los equipos técnicos y de producción de los artistas se transformó en un momento inolvidable para un grupo de adolescentes que viven en residencias de protección de la región de Valparaíso.

La cantante y compositora les abrió las puertas de su prueba de sonido y los invitó a conocer de cerca cómo se prepara un espectáculo musical antes de que el público ingrese al recinto. Así pudieron observar un proceso que pocas personas tienen la oportunidad de presenciar: los ensayos, la revisión del audio, las pruebas sobre el escenario, la coordinación de la puesta en escena, la organización del repertorio y todos los detalles que permiten que un concierto llegue al público con la mejor calidad.

Además, pudieron compartir directamente con Valenzuela, conversar sobre sus intereses y gustos artísticos, junto a reflexionar sobre el lugar que ocupa la música en la vida cotidiana como una herramienta de expresión, creatividad y conexión con las emociones. También pudieron tomarse fotografías, recibir autógrafos y solicitar videos con saludos para sus amigos y seres queridos, llevándose consigo recuerdos que difícilmente olvidarán.

Desde el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de Valparaíso valoraron especialmente el gesto de la artista y el impacto que tuvo en los adolescentes. Carolina López, directora regional (s) indicó que “esta sorpresa que dio Francisca Valenzuela a los adolescentes fue muy positiva. Tuvieron un día de felicidad que jamás esperaron. Francisca fue muy dulce, muy amable. Estas acciones hacen que los adolescentes se entusiasmen, se motiven y sigan utilizando la música como una forma de terapia y de expresión de sus emociones”.

Como una manera de agradecer y reconocer su compromiso con la niñez y adolescencia de la región, durante el encuentro el Servicio hizo entrega a Francisca Valenzuela de un diploma institucional de reconocimiento, destacando su generosidad y disposición para brindar una experiencia significativa a los adolescentes.

PURANOTICIA