Formalizan reconocimiento de Kan-Kan como Humedal Urbano de Viña del Mar: resolución ya fue publicada en el Diario Oficial

Luego que el pasado viernes 28 de noviembre el Ministerio del Medio Ambiente anunciara la resolución que aprueba el humedal Kan Kan como área protegida de Viña del Mar, solo faltaba la publicación en el Diario Oficial para su formalización, lo que finalmente se concretó, dando por finalizado el proceso.

El ecosistema posee una superficie de 1,54 hectáreas, y se emplaza en la quebrada Rodelillo, microcuenca que forma parte del sistema hidrológico del estero Marga Marga.

El área reconocida destaca por su valor ecológico, social y cultural, y por albergar especies nativas y en peligro como la palma chilena (Jubaea chilensis) y la rana chilena (Calyptocephalella gayi), así como por prestar importantes servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, depuración de aguas y mitigación del cambio climático.

Este reconocimiento es resultado de un proceso colaborativo entre la comunidad organizada (como la Fundación Parque Natural Kan Kan), el Municipio de Viña del Mar y el equipo técnico de la Seremi del Medio Ambiente de la región de Valparaíso, que validó en terreno y mediante análisis técnico los criterios ecológicos, hidrológicos y sociales necesarios para su protección legal.

Según el seremi Alex Galleguillos, “la publicación de la resolución marca el inicio de una nueva etapa en el proceso de protección del humedal. A partir de ahora, se abre la posibilidad de realizar diversas acciones como la conformación de un comité comunal de humedales, incorporación bajo protección en Plan Regulador Comuna, fiscalizaciones, entre otros".

Frente a esas acciones, la autoridad ambiental detalló dichas medidas como:

- Iniciar el proceso de planificación e implementación de acciones para la protección, conservación y recuperación del ecosistema, a través de un Plan de Gestión Integral del humedal urbano.

- Elaborar un instrumento de gestión ambiental local, como una Ordenanza General de Humedales Urbanos (OGHU), que permita normar el uso del territorio y definir acciones de conservación y restauración.

- Conformar un comité comunal de humedales para coordinar esfuerzos entre el municipio, comunidad, servicios públicos y otros actores claves.

- Incorporar el área colocada bajo protección oficial dentro del Plan Regulador Comunal de Viña del Mar.

- Aplicar mecanismos de fiscalización y evaluación ambiental a proyectos que pudieran afectar al humedal, velando por el cumplimiento de los criterios mínimos de sustentabilidad establecidos por el reglamento de la Ley 21.202.

Con esta declaratoria, la región de Valparaíso suma 26 humedales urbanos reconocidos, de los cuales tres se ubican en la comuna de Viña del Mar, consolidando así una red de protección ecológica clave para el litoral central.

