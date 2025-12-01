Formalizan convenio orientado a fortalecer la seguridad hídrica y apoyar a la pequeña agricultura de la región de Valparaíso

Con el propósito de dar continuidad al Programa de Transferencia de Fomento a la Seguridad y Eficiencia de Riego, y continuar apoyando a la pequeña agricultura en la región de Valparaíso, se formalizó el convenio entre la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Gobierno Regional de Valparaíso por una inversión de $3.500 millones, en una iniciativa orientada a fortalecer la seguridad hídrica, la tecnificación del riego y las capacidades de la agricultura familiar campesina (AFC). En la instancia también se inauguró un proyecto de riego tecnificado con telemetría, que contó con obras ejecutadas a través de este convenio.

El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “hemos suscrito junto a Erika Lamig, directora regional de la Comisión Nacional de Riego, el convenio que compromete $3.500 millones por parte del Gobierno Regional para seguir apoyando los pequeños agricultores en obras de conducción de agua de riego, obras de revestimiento, de acumulación, obras de telemetría, pozos con derechos de agua legalmente constituido. Apoyando también a los pequeños agricultores para que puedan tener titularidad de derechos de aprovechamiento de agua. Esto es un compromiso invariable del Gobierno Regional, somos el GORE que más recursos coloca en la pequeña agricultura, y en esta jornada nos sentimos tremendamente orgulloso de los que hemos podido hacer y también contento, satisfecho por los cariños que nos demostraron todos los pequeños y pequeñas agricultores que pudieron participar en esta hemos ceremonia”.

De esta manera, el convenio permitirá avanzar en líneas estratégicas vinculadas a la seguridad hídrica, resiliencia climática, soberanía alimentaria y apoyo directo a la pequeña agricultura, con especial foco en territorios vulnerables. Asimismo, ampliará la inversión regional en infraestructura hídrica, priorizando comunas en desarrollo de la región, reforzando así las capacidades técnicas de agricultores y organizaciones vinculadas al uso eficiente del agua.

Sobre este importante acuerdo, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta, recalcó que es "un convenio histórico que ya va en su segunda versión, con un financiamiento de $3.500 millones, de los cuales $3.000 mil millones van a financiamiento completo de obras de tecnificación, telemetría, de revestimiento de canales y también de los medios para que agricultoras y agricultores que hoy no pueden postular al instrumento del Estado para usar mejor el agua puedan hacerlo, para regularizar sus aguas, por ejemplo. Agradecemos al Gobernador Regional, al Consejo Regional, al equipo del Gobierno Regional por este importante logro que va en beneficio sobre todo de los pequeños y pequeñas agricultoras de Valparaíso y las comunas en rezago. Es un importante avance que se complementa a los esfuerzos que ha hecho la Comisión Nacional de Riego durante el gobierno del Presidente Boric, en especial con los pequeños agricultores”.

En cuanto a la inversión total, ésta considera $3.000 millones destinados a la tecnificación del riego predial, la instalación de telemetría en pozos y canales, proyectos de acumulación de aguas lluvias, construcción y mejoramiento de tranques, además del revestimiento y entubamiento de canales y de obras intra y extraprediales de distribución de agua.

De este monto, $1.000 millones estarán focalizados en comunas en desarrollo (particularmente Cabildo, La Ligua, Petorca, Catemu, Llay Llay, y Nogales) y $120 millones orientados a fortalecer organizaciones de usuarios de agua. El convenio también incluye la ejecución de veinte proyectos por un monto de $6.000.000 cada uno, destinados a la adquisición de equipamiento para la gestión hídrica, como drones, botoneras, contenedores, herramientas de limpieza de canales, computadores e impresoras. Asimismo, se consideran $142,6 millones para un programa de transferencia que abarca el fortalecimiento organizacional, capacitación en nuevas tecnologías y uso eficiente del agua, actividades provinciales para asegurar cobertura territorial, equipos profesionales y costos operativos.

Estas acciones se enmarcan en el programa del Gobierno Regional de Valparaíso en materia hídrica y rural, y dan cumplimiento con la Estrategia Regional de Desarrollo, reforzando el compromiso institucional con la adaptación al cambio climático, la seguridad hídrica y el fortalecimiento de la pequeña agricultura.

Es importante indicar que, desde el año 2020, la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Gobierno Regional de Valparaíso han ejecutado programas de transferencia por un total de $3.900 millones, beneficiando a más de 2 mil usuarios y fortaleciendo las condiciones de acceso y calidad del riego para la agricultura regional.

