Formalizan a reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso: conductor que los trasladaba por el norte quedó en prisión preventiva

En el Juzgado de Garantía de Valparaíso fueron formalizados los tres reos que se fugaron desde la Cárcel de la Ciudad Puerto y que fueron arrestados el sábado en Copiapó.

En la instancia, también se dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para la persona que los estaba trasladando en el norte del país.

Se sospecha que Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), Jairo Adonis González Miranda (25) y Juan Israel González Quezada (27) buscaban abandonar Chile por el norte a través de un paso no habilitado, hasta donde los estaban trasladando tras huir de la cárcel.

La formalización fue reservada y se llevó de manera telemática. El Ministerio Público formalizó a los condenados por el delito de quebrantamiento de condena, quedando todos sin medidas cautelares dado que se encuentran cumpliendo diferentes penas (todos recluidos en la cárcel de máxima seguridad en Santiago).

Desde Fiscalía investigan el tipo de ayuda que recibieron los individuos: Se especula con que hay al menos cuatro personas que prestaron algún tipo de colaboración. Entre ellos se incluye a Nelson Enrique Orella Ortiz, el chofer detenido, por lo que hay aún tres sujetos que son buscados por la policía.

Se investiga, además, si es que hay funcionarios o exfuncionarios de Gendarmería que hayan colaborado en la fuga de los individuos.

Como se mencionó, el chofer quedó en prisión preventiva y fue formalizado como autor del delito de evasión de personas presas del Art 301 del Código Penal.

El magistrado Camilo Obrador dictó dicha medida considerando que la libertad del sujeto constituye un peligro para la sociedad, así como también porque existe peligro de fuga del imputado.

Por último, el tribunal fijó un plazo de 50 días para desarrollar la investigación. La causa, según determinó el juzgado, se mantendrá como reservada.

